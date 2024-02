Párkányiné dr. Csurka Edina, a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára elmondta, az év elején életbe lépett változások leginkább a békéltető testület illetékességi rendszerét, az eljárás módját, a vállalkozás kötelezettségeit és a meghozható határozatok jogerejét érintik.

Változott az illetékesség

– Eddig a békéltető testületek illetékessége az őket működtető vármegyei kereskedelmi és iparkamarák vármegyei illetékességéhez kapcsolódott. Ez év január 1-jétől azonban a békéltető testületek illetékessége már három vármegyét ölel át. A Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területe Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékre terjed ki, a testületet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara működteti – hívta fel a figyelmet az egyik legfontosabb változásra Párkányiné dr. Csurka Edina.

Mindez azt jelenti, hogy a korábban Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben indított és folyamatban levő ügyeket már a Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület fogja folytatni, és minden új eljárás az érintett három vármegyéből a Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testületnél indítható. Másik alapvető módosítás, hogy az év elejétől a békéltetés – főszabály szerint – online történik. Ez egyrészről óriási könnyebbséget jelent azon fogyasztók számára, akik vásárlásaikat már most is a virtuális térben bonyolítják, valamint a legtöbb vállalkozás számára is. Ehhez a fogyasztónak hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszközzel kell rendelkeznie.

– Ugyanakkor a fogyasztó, de kizárólag a fogyasztó, továbbra is kérheti, hogy praktikusan a hozzá legközelebb eső vármegyei jogú városban a békéltető testület az ügyében személyes meghallgatást tartson. A Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területén a fogyasztók továbbra is kérhetik, hogy Debrecenben, Nyíregyházán vagy Szolnokon személyesen történjen a békéltető meghallgatás. A vállalkozás együttműködési kötelezettségének ebben az esetben is eleget tud tenni olyan módon, hogy legalább online vesz részt a fogyasztó személyes jelenlétével megtartott meghallgatáson – tudtuk meg a főtitkártól. Párkányiné dr. Csurka Edina hozzátette, a vállalkozás továbbra is együttműködési kötelezettséggel tartozik a békéltető testületi eljárásban, amely egyrészről könnyebbé vált azáltal, hogy a testületi meghallgatáson online módon is elegendő részt vennie, de persze továbbra is írásbeli választ kell küldenie a békéltető testület megkeresésére.

Tájékoztatják a hatóságot

– Emellett a vállalkozás köteles lesz a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról, vagy az ajánlásban foglaltak teljesítéséről értesíteni a békéltető testületet a határozatban szabott határidő lejártát követő 15 napon belül. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek az elmaradásáról vagy nem megfelelő teljesítéséről a békéltető testület köteles tájékoztatni az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, amely fogyasztóvédelmi eljárást indít a vállalkozással szemben – sorolta a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

– A legfontosabb változás azonban mégis talán az, hogy a békéltető testületek a 200 ezer forint ügyérték alatti ügyekben kötelező döntést hozhatnak. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyességet tartalmazó határozatok és a kötelezést tartalmazó határozatok is végrehajthatóak. A döntésekkel szemben továbbra is csak felülvizsgálati eljárás indítható, de a békéltető testületeknek lehetőségük lesz az önkorrekcióra is. A Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület várja tehát a hozzá forduló fogyasztókat és vállalkozásokat immáron három vármegyére kiterjedően kibővített jogosítványokkal – mondta Párkányiné dr. Csurka Edina, aki zárásként hozzátette: a korábbi szabályozás lehetővé tette, hogy mikro-, kis- és középvállalkozás, amennyiben szakmai vagy üzleti tevékenységi körén kívül eső célból kötötte a szerződést, békéltető testületi eljárást kezdeményezhetett. Január 1-jétől ez a lehetőség már nem áll fenn, ugyanakkor a társasházak, civil szervezetek, egyházak és lakásszövetkezetek a továbbiakban is kezdeményezhetnek eljárást, amennyiben a szerződés megkötése nem gazdasági tevékenységi körükkel kapcsolatos.

Elérhetőségek

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület, 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13–15., tel.: 52-500-710, 52-500-745; Nemes Brigitta, e-mail: [email protected]. Online kérelem: www.hbmbekeltetes.hu honlapon keresztül.