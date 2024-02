Az Agrotrend Csoport az idén hívta életre az Agrármarketing díjakat, melyek a hazai agrárcégek és -vállalkozások, valamint az agráriumhoz ezer szállal kötődő szervezetek 2023-as marketingtevékenységét ismerték el. A díjakat olyan cégek képviselői vehették át, akik kiváló teljesítményt nyújtottak az agrármarketing területén.

Kistermelők versenye

Az Agrotrend Csoport fődíját a kisvárdai székhelyű Master Good Kft. kapta, mégpedig a Tanyasi csirke országos kampányával. De ez még nem minden! A kistermelők versenyében a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület a helyi termelők közösségének építésével, megjelenítésével arany minősítést kapott – tájékoztatta lapunkat az Agrotrend Csoport.

– Az alig pár hónapja alakult egyesület, üzlet, iroda egy családi összefogásnak köszönhetően valósítja meg álmainkat. Szatmár-Bereg értékeit, helyi termékeit, termelőit, kézműveseit toboroztuk egy „csokorba” pont azért, hogy a vármegye kulturális kincseit egy helyen tudjuk népszerűsíteni. Megmutatjuk a tájegység kulináris élvezeteit, hungarikumaink egyediségét. A közel ötven-hatvan helyi termelőt pedig új termékek elkészítésére is sarkalljuk. Fontos megőriznünk a vidék, a tájegységek értékeit, pont azért, hogy megmaradjanak, és hogy továbbadhassuk a következő nemzedéknek – fogalmazott a díjjal kapcsolatban lapunknak Pótor Melinda a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület nevében.

A díj elnyerésének hírére megkerestük Mátészalka önkormányzatát – az egyesület megalakulását éppen a mátészalkai városházán jelentették be.

– Mátészalka polgármestereként szeretnék az egyesületnek külön gratulálni az elnyert díjhoz. Nagy öröm, hogy a mi településünkön kapott helyet az üzlet, ami a helyi kézműves termékeket népszerűsíti. A helyi gazdaságfejlesztés területén ez hatalmas előrelépést jelent régiós szinten, népszerűségük és elismertségük az egész szatmári régió számára jelentőséggel bír. Egyre több helyi termelő portékáit vásárolhatjuk meg az üzletben is, ami azt jelenti, hogy rövid ellátási lánccal juthatunk prémium-élelmiszerekhez, ami a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjából is kiemelkedő fontosságú – mondta dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere.

Az Egerben megtartott ünnepségen az Agrotrend Csoport tulajdonosa, Mátrai Zoltán köszöntötte a díjazottakat és a megjelent vendégeket, majd Urkom Katalin, a szervezet marketingvezetője, az Agrármarketing díj fő szervezőjének beszédét követően szólították színpadra a díjazottakat. A szakmai elismerések átadásában a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) kommunikációs és marketingigazgatója, Gál É. Beáta nyújtott segítséget.

– Az Agrármarketing díj szakmailag egy nagyon fontos elismerés a Master Good cégcsoport részére – mondta lapunknak Fehérné Ágnes marketingvezető, aki személyesen vett részt Egerben a díjátadón, és mint fogalmazott, a cégnél nagyon büszkék.

A Master Good Kft. részéről a fődíjat Fehérné Ágnes vette kézbe, amit a Tanyasi csirke országos kampányának pályázatával érdemeltek ki

Forrás: Fotók: Agrotrend Csoport

Tanyasi csirke

– Az elismerést olyan cégek képviselői vehették át, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az utóbbi időszakban az agrármarketing területén, akik kiváló megjelenésükkel és ötleteikkel gazdagították az egyedülálló marketingkommunikációt. Az agrárium is tele van olyan tehetséges szereplőkkel, akik képesek újítani, kreatívan gondolkodni és professzionálisan kommunikálni. Ezzel a díjjal évente elismerik és jutalmazzák azokat a projekteket, amelyek kiemelkednek az egyedülállóságukkal, látványosságukkal és sikerességükkel. A Master Good Kft. a fődíjat a Tanyasi csirke országos kampányának pályázatával érdemelte ki – emelte ki Fehérné Ágnes.