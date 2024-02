Az ötös lottón több mint 200 napja nem volt telitalálatos szelvény, ennek köszönhetően már 6,45 milliárd forint várja a játékosokat – ez a játék 67 éves történetének eddigi legnagyobb nyereménye. Magyarországon ebben a lottójátékban 46 darab egymilliárd forint fölötti nyeremény talált gazdára, hatmilliárdot meghaladó összeget eddig csupán egy alkalommal fizettek ki a szerencsés nyertesnek.

Az ötös lottó történetében eddig csaknem 3500 sorsolást tartottak. A nyeremény összege 1959-ben lépte át az egymilliós, 1992-ben a 100 milliós, 1999-ben pedig az egymilliárdos határt. Ötmilliárd forintot meghaladó főnyereményt kétszer – 2003-ban és 2015-ben – lehetett nyerni az ötös lottón, a már említett, hatmilliárd forint feletti összeg pedig először 2020-ban, 39 hét halmozódás után landolt egy játékos bankszámláján.

Teher is lehet

Az óriási lottónyeremény nem csupán mesés gazdagsággal jár, ugyanis a győztesek sokszor traumaként élik meg a hirtelen ölükbe hullott hatalmas vagyont. Rengeteg cikk olvasható az interneten, amelyek arról számolnak be, hogy az újdonsült milliomosok, esetleg milliárdosok kezéből egyszerűen kifolyik a pénz, és néhány év múlva ugyanolyan helyzetben – vagy még rosszabban – élik az életüket, mint a telitalálat előtt.

A busás pénzösszeg átutalását gyakran követi szorongás, depresszió, és olyan lottónyertesről is adtak már hírt, aki ezt nem volt képes elviselni, s inkább véget vetett az életének. És hogy mi áll ennek hátterében, arról Nagy István pszichológus mesélt lapunknak. Mint mondta, sokan hiszik azt, hogy a pénzzel együtt jár a boldogság, ám e két tényező kapcsolatát túlértékelik az emberek.

Hiányzik a tudatosság

– A jelenlegi, közel 6,5 milliárd forintos nyeremény egy felfoghatatlan összeg az átlagembernek, a hatalmas nyeremények pedig óriási változásokat hoznak az emberek életébe. Mindenkinek van egy korábban kialakult életvitele, ami a pénz birtokában egyik pillanatról a másikra megváltozik. A legtöbb esetben a tudatosság hiányzik: az emberek azért lottóznak, hogy nyerjenek, de a következő lépés már hiányzik, és nem tudják, mire költsenek el egy ekkora összeget. Akkora nyereményekről van szó, amiknek tudatos elköltése már egy külön szakma – tudatta a pszichológus, aki azt is elárulta, a hirtelen jött változások, a megnövekedett stressz és nyomás miatt alakul ki később a szorongás és a depresszió.

Fontos az önismeret

– A lottónyerteseknél ez megfigyelhető, több kutatás is alátámasztotta már. A győzteseknek az önismeretre is nagyobb hangsúlyt kell fektetniük, hiszen közülük sokaknak azért folyik ki a pénz a kezük közül, mert olyan dolgokat vásárolnak, amiket bárki más, nem pedig olyat, ami őket ténylegesen boldoggá teszi. Sokat olvasni arról, hogy a lottónyertes vesz jó néhány autót, házat, távoli tájakra utazik, de rövid idő után ezek sem teszik már boldoggá. Tanácsos megtartani a fokozatosságot, nem szabad gyorsan megváltoztatni az életvitelt. Gondoljunk csak bele, egy öröklésnél is micsoda viták lehetnek egy családban – de akkor mi történhet egy ekkora nyeremény után? Érdemes lenne az érintetteknek a befektetési tanácsadók mellett pszichológust is felkeresni, hogy ne csupán a pénz elköltésében kapjanak segítséget, hanem lelkiekben is felkészüljenek a nagy vagyonnal járó felelősségre – tanácsolta Nagy István.