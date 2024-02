Nyolcvanadik születésnapja alkalmából bensőséges ünnepség keretében családtagjai, barátok, kollégák és a sajtó munkatársai köszöntötték Stick Gyulát, a Váci Mihály Kulturális Egyesület elnökét Nyíregyházán a Nyíri Fészek Vendéglőben február 18-án.

Eredményes munkát végez

A jeles eseménynek különös aktualitást ad az, hogy Váci-emlékév van, ugyanis 100 éve, 1924-ben született Nyíregyháza és hazánk méltán híres, népszerű költője, Váci Mihály. Stick Gyula hosszú évtizedek óta igen aktív és eredményes munkát folytat annak érdekében, hogy a költő páratlanul értékes munkássága, humánuma, bölcsessége, talentuma bekerüljön a köztudatba, annál is inkább, mivel személyesen is jól ismerte az alkotót, s a szüleit. Váci Mihály verseinek és más műveinek, valamint emberségének, tehetségének minél szélesebb körű megismertetése érdekében Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Beregben és szerte az országban számos kulturális rendezvényt szervez. Stick Gyula lelkes sportaktivistaként is elismerést szerzett magának. További boldog és aktív éveket kívánunk neki!

Cselényi György