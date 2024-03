Ebben az évben kilencedik alkalommal rendezték meg a Nemzeti Színházban a Pajtaszínházi Szemlét, melyen megyénket a tiborszállási Kraszna Színjátszó Kör képviselte: Buzogány Béla Józsika című művét adták elő. V. Erdei József, a színjátszókör vezetője lapunknak úgy fogalmazott: a színház a nézőknek és az előadóknak is a szabadságot jelenti. Szerinte a színház olyan energiákat szabadít fel, amire semmi más nem képes, s mindezt akkor is megtapasztalta, amikor az év elején összeállt az amatőr társulatuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereget képviselve részt vegyenek a színházi seregszemlén.

A népi színjátszás hagyományai

– Itt, Tiborszálláson mindenki ismer, tudják rólam, hogy gyerekkoromtól szavaltam, szónokversenyeken indultam, s hogy Buzogány Béla színházában játszom, így amikor felmerült az ötlet, hogy hozzunk létre egy színjátszó kört, és vegyünk részt az országos megmérettetésen, senkit sem kellett noszogatni, mindenki az első szóra kötélnek állt – mesélte. – Ez egy nagyon színes társaság: van köztünk óvodapedagógus, nyugdíjas iskolaigazgató, vezető jegyvizsgáló, biztosítási ügynök, én magam őstermelő vagyok, és mert nap közben mindenki dolgozik vagy az unokáival foglalatoskodik, nem volt könnyű összehozni a próbákat. Sokat köszönhetünk Buzogány Bélának, akinek a tanácsai, instrukciói nagyon jól jöttek, hiszen a tagok nagy részének egyáltalán nem volt színházi tapasztalata, így el kellett nekik magyarázni, hogyan hangsúlyozzanak, milyen legyen a mimikájuk, a gesztusaik, hogyan legyenek jelen a színpadon.

Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, a fesztivál pedig mindenki számára emlékezetes marad.

Sokan akkor voltak először a Nemzeti Színházban, és önmagában az is hatalmas élmény volt számukra, hogy azokon a lépcsőkön, folyosókon közlekedhetnek, ahol azok a művészek járnak nap mint nap, akiket a televízióból ismernek. A fellépő csoportok, és az azokban szereplők leképezték az egész magyar társadalmat, a fesztivál pedig a népi színjátszás hőskorát idézte, hiszen mindegy, hogy valaki bankigazgató vagy takarító, a színpadon egyforma szereplők – mondta Erdei V. József, akitől megtudtuk: Tiborszálláson nagy hagyománya van a színjátszásnak, a mostani szereplők között is vannak olyanok, akik szerepeltek már színjátszókörben. A fellépésüknek mindenki örült, hiszen jó hírét vitték a településnek, amely egyébként csak ritkán szerepel a híradásokban, azóta pedig többen is jelezték, hogy szívesen lennének a kör tagjai.