Munkaerő-kölcsönző cégek, szakképzési centrumok iskolái, nyíregyházi és megyei vállalkozások, a Magyar Honvédség, a NAV, pénzintézetek és a vármegyei kormányhivatal is részt vesz a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem nagyszabású mai állásbörzéjén. Összesen 38 kiállító várja az érdeklődőket 9–15 óra között az egyetemen, a látogatók több száz pozíció és üres álláshely közül válogathatnak. A program a Raiffeisen Bank Szolgáltató Központ és a Nyíregyházi Széchenyi István Technikum és Kollégium között létrejött együttműködés egyik eseményének is helyt ad. A pénzintézet munkatársai részt vesznek az iskola szerdai diáknapján, amelyen gazdasági témájú kvízjátékban is megmutathatják a tudásukat a fiatalok. A versenyeket a központ úgy szervezi meg, hogy a kérdések egy részére a diákok az állásbörzén találják meg a válaszokat, ezzel együtt a fiatalok az aktuális munkaerőpiaci helyzetről is kaphatnak információkat.