Napjainkban gyakran hallani a szakemberektől, hogy a kedvező életkörülmények miatt jelentős mértékben megnőtt hazánkban a szarvasállomány létszáma. Emiatt több a közúti baleset, de nagyobb a mezőgazdasági vadkár is.

Nem lehet becslésekre alapozni

A vadállománnyal kapcsolatban a következőket mondta a 30. Fegyver, Horgászat, Vadászat Nemzetközi Kiállításon dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke:

– A vadlétszám megállapításakor nem fiktív becslésekre kellene támaszkodnunk, hanem tudományos alapokra. Ebbe a munkába be kell vonnunk a gödöllői és a soproni egyetemet, valamint helyesnek tartanám, ha a Magyar Tudományos Akadémia is részt venne ennek elkészítésében, összeállításában. Fontos valamennyiünk számára annak pontos ismerete, hogy mekkora hazánkban a vadlétszám, s mennyi az eltartható létszám mindegyik vadfaj tekintetében.

– Egy téli erdőben egy hőkamerás, illetve egy drónos felvétel képes pontos számot adni, és nem kell becslésekre szorítkoznunk. A tudományos-technikai vívmányokat felhasználva pontos adatokat kapunk, és azokból vissza lehet vezetni, hogy pontosan mekkora a vadállomány hazánkban, és mi az az optimális szám, ami fenntartható – magyarázta dr. Semjén Zsolt.

Fényképes dokumentáció

– Nem kétséges, hogy a szarvasok létszámát csökkenteni kell, ezért is fogadtuk el az Agrárminisztériumnak azt a javaslatát, hogy bizonyos területeken legyen fényképes ellenőrzése annak, hogy azt a vadat valóban kilőtték, és nem csak papíron van beírva.

– Hozzáteszem, eredetileg úgy szólt volna a határozat, hogy országosan készüljenek fényképek a terítékre hozott szarvasokról, de aztán abban maradtunk, hogy kísérleti jelleggel ott legyen kötelező a fényképezés, ahol a legsúlyosabb a helyzet, vagyis március elsejétől minden elejtett gímszarvast fényképpel kell dokumentálni Zala, Vas és Somogy vármegyékben.

– Tudom, hogy ez komoly pluszterhet jelent a vadászoknak, de a gazdáknak igazuk van abban, hogy bizonyos területeken elviselhetetlen a szarvaslétszám növekedése és az ebből származó vadkár. Véget kell vetnünk annak a gyakorlatnak, hogy a papíron szerepel az elejtés ténye, de a valóságban nincs kilőve a szarvas. Ha a kísérleti jelleggel elrendelt szarvasfotózás meghozza a kívánt eredményt, akkor továbblépünk – tette hozzá dr. Semjén Zsolt.



Elszaporodtak a gímszarvasok

Fotó: MTI/Kovács Attila