A világon körülbelül ötezerféle ütőhangszer lelhető fel, ezek szűk tize­dével a Talamba is elbüszkélkedhet. Gyűjteményéből negyven-ötven hangszerrel a szabolcsi, szatmári és beregi gyerekek is megismerhetnek, ugyanis a Liszt-díjas együttes a Filharmónia Magyarország szervezésében rendhagyó zeneórákat tart a napokban. Szerda délelőtt a nyíregyházi evangélikus iskola kisdiákjait vitték izgalmas utazásra az ütőhangszerek világában.

– Ki jön velünk mamutra vadászni? – tette fel a kérdést az előadás elején Zombor Levente, amire azonnal érkezett is a válasz: „Ééén!” – kiabálták izgatottan a gyerekek, akik a legősibb hangszereket megszólaltatva kísérték végig a Talambát az őskortól napjainkig: tapsoltak, csettintettek és énekeltek.

Hangszerkülönlegességek

– Nyolc nap alatt harminc rendhagyó énekórát tartunk a vármegye általános iskoláiban. A műsor címe az, hogy Ötven perc alatt a Föld körül, mely során bemutatjuk az ütőhangszerek fejlődését – mondta el lapunknak az együttes vezetője. Zombor Levente kifejtette: földrészről földrészre haladnak, megszólaltatnak afrikai, latin-amerikai, európai hangszereket, melyek között igazi különlegességek is felbukkannak.

– Igyekszünk mindezt interaktívan, az ő nyelvükre lefordítva, humoros, családias hangulatban tenni, és a visszajelzések alapján úgy tűnik, sikerül, mert a diákok nagyon szeretik a műsort. A Filharmónia az elmúlt két és fél évtized alatt számos ifjúsági koncertet szervezett nekünk országszerte, úgyhogy van gyakorlatunk abban, hogyan szólítsuk meg a fiatalokat. Arról nem is beszélve, hogy az együttes négy tagjának összesen tizenegy gyermeke van – húzta ki magát büszkén az együttesvezető.

S ha már szóba kerültek a nem mindennapi hangszerek, Zombor Levente elmondta: európai füllel talán a steel drum a legkülönlegesebb, ami a Karib-szigetekről származik, de nagyon sok érdekességet bemutatnak.

– Ilyen például az ocean drum, az óceán hullámzásának hangját utánzó dob, az afrikai marimba, ami rózsafából készül, vagy a vibrafon, mely az 1930-as években, a dzsessz térhódításával jelent meg Amerikában. Számunkra azonban mindegyik különleges, hiszen annak idején mi autóbontóból is szereztünk hangszert. Egy alumínium felninek is lehet jó hangja – magyarázta nevetve. Aki egy kicsit is ismeri az együttest, meg sem lepődik ezen, a Talamba ugyanis gyakorlatilag mindent megszólaltat, amihez hozzáfér – szürke, műanyag kukákon előadott szerzeményeik hatalmas sikert arattak a gyerekek körében.

Sokkal érzékenyebbek

Nem árulunk el újdonságot azzal, hogy minél idősebb a közönség, annál kevésbé kell küzdeni a figyelméért.

– Míg a felnőttek képesek elmélyülni a koncerteken, ha a legkisebbeknek játszunk, folyamatosan, ötven percen keresztül le kell kötnünk őket, ami nagyon nehéz. Nem lehetne üres járatok, ők sokkal érzékenyebben mindenre – mutatott rá az együttes vezetője, aki szerint a mostani gyerekek sokkal érdeklődőbbek, mint a huszonöt évvel ezelőttiek voltak. Ebben pedig a Filharmóniának óriási szerepe van.