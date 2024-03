Csütörtökön délután 16 és 18 óra között Nyíregyházán a Szent István utca 21-ben egyedi zoknipár-linzereket dekorálhatnak az érdeklődők, és meg is kóstolhatják a műveket, emellett ingyenesen használhatják a játszóház kinti, benti, hagyományos és interaktív játékait. Az udvaron 17 órakor egy közösen perdülnek táncra, ami sokak számára lehet ismerős, hiszen két évvel ezelőtt több százan ropták a Kossuth téren a Down Világnap alkalmából. A Csodavár Down Világnapi rendezvénye mindenki számára nyitott, hiszen a Csodavárakban az inkluzív megközelítés alapvetés. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.