A Wass Albert-felolvasómaraton ebben az évben ünnepelte 20. évfordulóját. Egy baráti kezdeményezésként indult a sorozat, lelkes fiatalok egy csoportja szerette volna népszerűsíteni a sokáig betiltott Wass Albert műveit. Az első felolvasómaraton olyannyira jól sikerült, hogy ma már a világ minden táján élő magyarok egy időben – február utolsó péntekén – kezdik a felolvasást.

Szép lelki élmények

A nyíregyházi Szent Imre-gimnázium öt évvel ezelőtt csatlakozott a felhíváshoz a Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezete javaslatára, és azóta Wass Albert neve jól cseng az oktatási intézményben.

A középiskola 2023 óta a város lakossága felé is kinyitotta kapuját, így a diákok és tanáraik délelőtt, míg a felnőttek délután olvasnak fel verseket, regényrészleteket, meséket vagy egyéb rövid írásokat.

A felolvasónap meghitté, bensőségessé, szép lelki élménnyé vált, gazdagítva az olvasót és a közönséget is. Ebben az évben is az iskola könyvtára adott otthont a rendezvénynek, a nap háziasszonya Ilyésné Tóth Viktória volt.

Az először felolvasók megismerkedtek Wass Albert életével és munkásságával is, és minden felolvasó kapott egy könyvjelzőt emlékbe. Az idén 80 diák, 8 tanár, 1 meghívott vendég, valamint 18 felnőtt olvasott fel 34 különböző verset, 24 regényrészletet és 8 mesét.

Bőven voltak érdeklődők

A korábbi években a meghívott vendégek között volt Tarczy Gyula, Pregitzer Fruzsina, Bódis Gábor, Nagy Szabina, 2024-ben pedig Baracsi Endrét, a vármegyei közgyűlés alelnökét kérték fel a szervezők közreműködésre.

Február 23-án a délutáni felolvasáson részt vett ismét Nagy Szabina, valamint most először Ágoston Ildikó önkormányzati képviselők, a Rákóczi Szövetség Városi Szervezetének tagjai Dalmay Árpád elnök vezetésével, a KÉSZ Nyíregyházi csoportjának tagjai Megyesi Mária elnökkel, valamint elmentek a felolvasásra a Jósavárosi Irodalmi Kör tagjai is.

Valamennyi résztvevő számára különleges élmény volt, hogy meghallgathatták egymás gondolatait a felolvasott részletekről. Olykor bizony a résztvevők könnyeztek, néha nevettek is, de mindannyian lelkileg gazdagabban távoztak az esti órákban – ­tájékoztatta szerkesztőségünket Csernyus Enikő főszervező.