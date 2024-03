Fogom a fiúk kölnijét, a lányommal tarkára festett tojásokat, és szépen bepakoljuk ezeket is a bőröndbe, húsvétkor minden évben elutazunk valahová – mondta el lapunknak B. Németh Ágnes. A kétgyermekes anyukát arról kérdeztük, hol töltik a húsvétot. Mint mondta, az évnek ez az első olyan időszaka, amikor pihenhet és kikapcsolódhat a család, s ezt ki is használják.

– Tavaly Demjénben töltöttük a húsvétot, a gyerekek is kedvelik a népszerű fürdőhelyeket, gyógyvizes városokat.

Egy kisebb szállodában szálltunk meg, ahol pazar volt az ellátás, és a vendégfogadtatásra sem lehetett panaszunk. A környéken kétszer is gyalogtúráztunk, a húsvéti ünnepi misét pedig az egri bazilikában hallgattuk végig, élmény volt. Az idei hétvégére Gyulára foglaltunk, tudjuk, hogy az üdülőváros van olyan népszerű, hogy biztosan zsúfolt lesz, de nem bánjuk, mert a jövő hét szerdáig szabadságot vettünk ki, belecsúszva az egyébként is iskolai szünetbe – tette hozzá Ágnes.

Kiemelt időszak a húsvét

– Szépen költenek ilyenkor a Szép-kártyákról a családok – erről már Szalkai Béla, a nyíregyházi Hotel Írisz értékesítési vezetője beszélt megkeresésünkre. Hozzáfűzte, a szálláshelyeknek egyértelműen kedvez, hogy az idén januártól a Szép-kártyák már nem használhatók hideg élelmiszer vásárlására, visszaállt a korábbi rend: a cafetéria-támogatást szálláshelyeken, vendéglátóhelyeken és szabadidős programokon lehet felhasználni. A Szép-kártyákra utalható éves keretösszeg egy zsebre kerül, a kedvező adózású rekreációs plafon 450 ezer forint. A telt ház garantált lesz most is, a hét közepén már csupán egyetlen szoba volt foglalható a 17 szobás, a gyógyfürdő közvetlen szomszédságában fekvő hotelben.

– A mostani húsvéti hosszú hétvégével a tavaszi idegforgalmi szezon startol el, ilyenkor sok a vendég, a turista Nyíregyházán.

Aztán jön majd egy nyár előtti csendesebb időszak, de szerencsénkre a prognózisok jók, kecsegtető nyár elé nézünk, elmondhatom. Legyen is így! A húsvét kiemelt időszaknak számít minden szállásadónál, így nálunk is az, igyekszünk becsempészni egy kis ünnepi hangulatot a hétvégébe. Húsvéti menüsorral készülünk. Általában 2-3 éjszakát foglaltak vendégeink, ezalatt meglátogatják az állatparkot, kimennek a múzeumfaluba, ahol igazi autentikus környezetben és hangulatban húsvétolhatnak, s ott a fürdőkomplexum, ami szintén nagy vonzereje a városnak. Az ünnepi hétvégéken egyértelműen több a hazai vendég, s megfigyeltük azt is, a külföldi látogatók ünnepeikhez és szintén az ottani iskolai szünetekhez igazodva ruccannak ki, ez a sokéves tapasztalat – jegyezte meg a Hotel Írisz értékesítési vezetője, Szalkai Béla.

Locsolóvers a repülőn?

Pethőné Szabolcsi Hajnalka, a nyíregyházi Gáll Travel Utazási Iroda utazásszervezője szerint is erős lesz az idei turisztikai szezon, az előfoglalások is erről árulkodnak, nem beszélve arról, hogy tavasszal a költségek töredékéből megúszhatók a külföldi utak, mint főszezonban.

– Róma, Párizs, Isztambul egyaránt favorit a 2-3 napos városlátogatásoknál, repülőjeggyel, szállással és idegenvezetői kísérettel kínálhattuk a rövid programokat. Debrecenből közvetlen járat indul Ciprusra, most is lesz egy nagyobb nyíregyházi csoportunk, akik a húsvétot ott töltik, de a 3-4 napos utazásokon és az európai célpontokon túl, élénk volt az érdeklődés az egyhetes dubaji és ománi desztinációk iránt is – mondta az utazásszervező, aki érdekességként megemlítette: újdonságként jelennek meg a portfóliójukban a földközi-tengeri hajóutak, de ezeket már inkább az előszezonra foglalták.