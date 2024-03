Az elmúlt hetek nagyszámú balesetei után több posztot is lehetett olvasni az interneten, melyekben azt fejtegették, a gépjárművezető-képzés felfrissítésére lenne szükség. Többen úgy vélik, a képzés színvonalának növekedésével csökkenthető lenne a balesetek száma. De hogy kiderüljön, milyen a tanulóvezetők és később a kezdő jogosítvánnyal rendelkezők felkészültsége, egy gépjármű-szakoktatót kérdeztünk meg a témáról. Hagymási Sándor hosszú évtizedek óta rója az utakat, gyakorlatilag az összes gépjármű-kategóriára van vezetői engedélye. Lapunknak arról számolt be, a KRESZ oktatásában néhány éve vezették be az online oktatást, ami sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

– Sok más dologhoz hasonlóan a KRESZ online tanulásának ötlete is külföldről jött, Nyugat-Európában már mintegy egy évtizede bevezették ezt az oktatási formát.

Az online KRESZ-tanulás lényege, hogy nincsenek kötött időpontok, ellentétben egy hagyományos tanfolyammal, így a tanuló a szabad idejében sajátíthatja el az ismereteket. Az illetékesek készítettek egy számítógépen tanulható oktatási anyagot, mely több modulból áll. A tanuló az adott szakaszokat képpel, szöveggel, sőt videóval tanulmányozhatja. Amennyiben eltöltötte az adott modullal a kötelezően előírt időt, a rendszer továbblépett a következő fejezetre. Minden egyes szakasz után meg kellett felelni egy előírt teljesítési százaléknak, majd a modulok végére érve egy záróteszt következik. Ha ezt is sikerült megfelelően teljesíteni, akkor emailben érkezett meg egy hitelesítő kód, amivel az autósiskolát felkeresve vizsgaidőponthoz juthat a tanuló – mutatta be az online KRESZ-tanulás menetét a gépjármű-szakoktató. A szabad időbeosztás, a videóval színesített oktatási anyagok abszolút előnyös és modern hatást keltenek, jogosan merül fel a kérdés, akkor hol a gond?

Kiszorult a tantermi oktatás

– Nyugat-Európában és hazánkban is nagyon sokaknak tetszett ez a forma, ami odáig vezetett, hogy kiszorult a piacról a hagyományos tantermi képzés. Ma már átbillent a mérleg, s az elméleti képzést gyakorlatilag teljesen felváltotta az online KRESZ-oktatás. A koronavírus-járvány még tovább segítette ezt a folyamatot, ezért szinte teljesen eltűnt az autósiskolák palettájáról a hagyományos tantermi oktatás. És hogy hol a probléma? Az eredményekben. Az első körben nyugaton jelentkeztek a problémák, több év tapasztalata alapján jelentősen visszaesett a sikeres vizsgák száma. Úgy tudom, hogy Németországban és Ausztriában a sok sikertelen vizsga miatt fokozatosan meg is kezdték visszaállítani a tantermi képzést. Hazánkban ekkor még nem tapasztaltunk ilyesmit, ám tavaly és az idén már mindenki rádöbbenhetett, hogy nincsenek csodák, ugyanazok a folyamatok játszódnak le itthon, mint Nyugat-Európában – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor.

Sokkal több próbálkozás

– Az első sikeres KRESZ-vizsga ma már ritka, a leggyakrabban 3–5 próbálkozásból sikerül a tanulóknak a teljesítés, de sajnos az is előfordul, hogy 6–8 alkalomra is szükség van. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a legnagyobb gond ott kezdődik, hogy a sikeres vizsgák mögött sincs tudás. Sokan nagyon ügyesen jelölik meg a három válaszlehetőség közül a megfelelőt, ám amikor a tanuló először vezet a városban, akkor nem ismeri fel a táblákat, a forgalmi szituációkat. Persze az oktatók próbálják kezelni a helyzetet, és több kolléga a vezetés ideje alatt is próbálja a tanulóknak megtanítani a KRESZ-t. Nemrégiben egy tanulótól hallottam, hogy „jaj, csak rendőri forgalomirányítás ne legyen, mert nem ismeri a karjelzéseket, és hogy milyen szerencsések vagyunk, mert Nyíregyházán nem közlekedik villamos”. A jogosítvány azonban nemcsak a város határain belül érvényes – hangsúlyozta, majd kiemelte: számos olyan részlet van a hazai KRESZ-ben, ami részletes magyarázatra szorul, de aki csak online készül a vizsgára, annak nincs, aki segítsen.

– A statisztikák talán még beszédesebbek: 60 és 70 százalék között volt a vármegyében a sikeres vizsgák aránya a tantermi képzéseknél. A nálam tanulók 90 százalékának sikerült elsőre az elméleti vizsga, ma, az online képzésben 50 százalék alatt van ugyanez. És akkor tegyük hozzá a korábban említett gondokat, hogy a sikeres 50 százalék tudása is hiányos – közölte a vészjósló adatokat Hagymási Sándor.

Szükség van a magyarázatra

A tanulók ugyanakkor kedvelik ezt a szabadabb oktatási formát, ahogy arról Balogh Patrik is mesélt lapunknak. A nyíregyházi fiatal a Debreceni Egyetemen tanul, és a jogosítványt is a cívisvárosban szeretné megszerezni.

– Az egyetem mellett nagyon jól jön, hogy nem kell tanfolyamokra járnom a KRESZ miatt, hanem magamnak oszthatom be az időmet. Még messze a folyamat vége, az elméleti tananyag felénél járok, de volt néhány nehézség, amit önállóan nem tudok áthidalni. A jobbkéz-szabály, illetve a rendőri karjelzések nekem nem elég egyértelműek az oktatási anyagban, így muszáj lesz segítséget kérnem valakitől, aki érthetően elmagyarázza – tudtuk meg Balogh Patriktól, aki kifejezetten örül annak, hogy a debreceni és nem a nyíregyházi forgalomban fog vezetni.

– Debrecenben van villamos és más bonyolultabb közlekedési szituációk, amik miatt biztosan vért fogok izzadni, de hiszek abban, hogy ez később a hasznomra válik – tette hozzá.