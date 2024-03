Óriás érdeklődés mellett nyitotta meg kapuit a Kelet-Magyarország napilap és a Nyíregyházi Egyetem nagyszabású állásbörzéje. Az egyetem „A” épületében, a Bessenyei aulában 15 óráig 38 kiállító nemcsak azokat várja, akiknek nincs munkájuk, de hanem azokat is, akik váltani szeretnének, vagy átképezni magukat, hogy piacképesebb végzettségük legyen. A sokszínű munkaerő-piaci kavalkádon több száz valós állás, nyitott pozíció, munkaerő-kölcsönző cégek, szakképzési centrumok iskolái, nyíregyházi és megyei vállalkozások, a Magyar Honvédség, a NAV, pénzintézetek és a vármegyei kormányhivatal vesz részt. A campus A épülete előtt egy honvédségi sebesültszállító autót és harcjárművet is megnézhetnek az érdeklődők, a kormányablak mobil buszában ügyeket is lehet intézni, az aulába belépve pedig végigjárhatják az érdeklődők a szebbnél szebb és innovatív standokat.

Az állásbörzéről nap közben folyamatosan hírt adunk.