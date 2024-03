Embert próbáló feladat mindenhol a legtöbbet nyújtani, mindenkinek megfelelni, és még jól is kinézni. Ez hatványozódik akkor, ha egy hölgy magas beosztást tölt be vagy céget vezet. Az utóbbi évtizedekben szerencsére egyre több kitartó és kemény hölgy- vezetővel találkozhatunk, akik minden területen megállják a helyüket, és akik megmaradtak nőnek. Sokszor komoly teher feleségként, anyaként és vezetőként egyaránt kiteljesedni és sikeresen ellátni az ezzel járó feladatokat úgy, hogy ne menjen az egyik a másik rovására, de Szurov­csákné Berecz Ágnesnek, a Szuro-Trade Kft. tulajdonos ügyvezetőjének ez sikerült. A férjével több mint 30 éve indították útjára vállalkozásukat, amely mára egy közel 250 főt alkalmazó cégcsoporttá nőtt.

Helytáll mindenhol

– Egy nagy családi vállalkozás esetében sokszor automatikusan válunk mi, nők is vezetőkké, mindamellett, hogy az otthoni feladatok és a gyereknevelés nagy része is ránk hárul. Az élet azt igazolja, és három fiúgyermek büszke anyukájaként elmondhatom magamról, hogy sikerült helytállnom szinte minden területen. Folyamatosan újabb és újabb feladatokkal és kihívásokkal kellett szembenézni, együtt fejlődtünk mi magunk is a vállalattal. Cégtulajdonosként sokszor összemosódik a munkaidő és a családdal töltött idő, a 8 óra munka pedig csak álom egy vállalkozó számára. Elkerülhetetlen, hogy otthon ne beszéljünk napi eseményekről vagy akár jövőbeli tervekről. Családi vállalkozásként örömmel vettük, hogy a legidősebb fiunk is velünk dolgozik, épp olyan elszántan és kitartóan, mint mi magunk, utat mutatva a testvéreinek. A közös célok és sikerek még jobban erősítik a családunkat – fejtette ki Szurovcsákné Berecz Ágnes, és hozzátette: a pihenésre és kikapcsolódásra is fontos időt szakítani, bár néha meglehetősen sűrű a naptára.

Fontos a nőiesség

Ha munkáról van szó, gyakran vállalnak a hölgyek magukra férfias feladatokat is, de a legfontosabb, hogy nőként mégis mások.

– A nőiességet nemcsak kívülről, de belülről is jó megélni. Divatosan, csinosan öltözködni, begyűjteni a férfiaktól az elismerő tekinteteket, megélni azt a csodálatos érzést, hogy anyává válhatunk, ez mind a nők kiváltsága – mondta a cégvezető, és az egyik legmeghatóbb nőnapjára emlékezett vissza, amikor március 7-én Dávid fia megszületett, így másnap már nemcsak mint nőt köszöntötték, hanem először mint édesanyát is.