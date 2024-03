Mikrotópiák és Makrotópiák alcímmel TEX-STILL kiállítás nyíltt a Nyíregyházi Egyetem D épületének kerengőjében, melyen Brunner Olívia, Csapó Dóra-Gabriella, Dékán-Deák Csenge, Kiss Kincső, Márton Dominika és Szalontai Csenge textilből készült alkotásait tekinthetik meg a látogatók. Az alkotók, mint fogalmaznak, makrokozmikus utazásuk harmadik állomásaként a Nyíregyházi Egyetem tereit célozták meg. A korábban a Magyar Képzőművészeti Egyetem aulájának padlózatát beborító installációik koncepciójából kiindulva egy olyan tér létrehozását tartották szem előtt, amelyben a közösségi komfortzóna új formákat ölthet, ahol az egyetemi vitalitásban maga a still life is megelevenedik. Innen ered a kiállítás címe is: tex-still, vagyis egy olyan textilművel találkozhatnak az egyetem hallgatói és oktatói, ahol az installációval való interakció révén a személyes komfort, a csend, és a játék lehetősége elérhetővé válik akkor, amikor arra bárkinek szüksége lehet - fogalmazták meg gondolataikat.

De hogyan válhat a komfortzóna egy olyan jelenséggé, amely új benyomásokkal gazdagíthatja mindennapjainkat, és amely a komfortzóna elhagyása nélkül is a szokatlan ingerek befogadására sarkallhat minket? És hogyan épülhet be egy óriási textil installáció egy egyetemi közeg mozgásterének megszokott keringésébe - avagy kerengőjébe? A textilből varrt „bunkink” április 10-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének szervezésében megrendezett kiállításon az intézmény D épületének kerengőjében, ahol a műalkotás előző két állomásának fotódokumentációival is találkozhatnak a látogatók.