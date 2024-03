A Pócspetri Nyugdíjas Egyesület farsangi mulatságot rendezett nemrégiben, ahova meghívtuk a Nyírteleki Nyírfa Nyugdíjas Egyesület tagjait is. Öröm volt látni, hogy a szépkorúak összejöttek és együtt töltöttek egy vidám bohókás délutánt. A mostani rendezvényen részt vett a helyi önkormányzat polgármestere is, aki lehetőségeihez mérten odaadóan támogatja a közösségünket. Tagjaink kedves, tréfás és humoros színdarabokat adtak elő, voltak, akik farsangi verset mondtak, énekeltek és a műsor vége fergeteges cigány tánccal zárult. Tagjaink nagyon életvidám társaságot alkotnak, nem szomorkodunk, ilyenkor félretesszük a betegségeket és csak a pozitív dolgokra koncentrálunk. Aztán következett a finom ebéd, majd farsangi fánk. Jó hangulattal, baráti beszélgetésekkel, tánccal, nótázással, és nem utolsósorban tombolasorsolással zárult a nap. Ezt követően ellátogattunk a helyi Gondozási Központban élő idős lakókhoz, hogy az ő életükbe is vigyünk egy kis vidámságot és örömet szerezzünk számukra.

Kusnyér Jánosné