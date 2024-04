– A Báthory-menyegző szobrait közel 15 évvel ezelőtt készítettem, és mivel akkor anyagi szempontból kényszerhelyzetben voltunk, kevésbé időtálló anyagokat tudtunk használni. Az időjárás viszontagságainak kitett alkotásokat megviselte a hó, a fagy, a különböző mechanikai hatások, így felújításra szorultak. A munka egy évvel ezelőtt kezdődött a lebontással, az újratervezéssel, a szoborcsoport néhány héttel ezelőtt került vissza a helyére – mesélte lapunknak a szobrászművész, aki hozzátette: az elmúlt másfél évtized alatt változott a látásmódja, finomodott a technikája, a stílusa, s ez természetesen visszatükröződik a munkáin is. Éppen emiatt vette a fáradságot, és nemcsak lenegatívumozta a szobrokat: teljesen újramintázta és az eredeti elképzeléseknek megfelelően bronzosította is őket. Megtudtuk: a dombormű, ami kőből készült, mintegy két tonna súlyú, a három bronz alkotás pedig 6-700 kilogramm körül van, ami nemcsak méretben és súlyban jelentős: az alkotások immár tartósak is.