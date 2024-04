A hétvégén Petrilláné Bar­tha Enikővel, a Pál Miklós Erdészeti Iskola vezetőjével meggyűrűzték a madarat, és miután egészségesnek vélték, szabadon is engedték. Öröm volt nézni, milyen magabiztosan tárta ki óriási szárnyait az uráli példány, és kecsesen elröpült a ragadozó.

Van, hogy nem lehet elengedni

– A másik sajnos nem lesz ilyen szerencsés, a csontsérülései mellett érsérülést is észleltem rajta, emiatt a szárny­végét már nem lehetett megmenteni. Figyelembe véve a faj fokozott védettségi státuszát, utána fogok járni, hogy esetlegesen valahová, akár egy szaporítóprogramba vagy valahová be lehet-e venni. Életben marad, ez már nem kétséges, eszik magától, stabil az állapota, de csak rövid távon röpképes, és így nem tudna magáról gondoskodni, sajnos lehetetlen így elengedni természetes köze­gébe – mutatott a másik urálira dr. Kiss Csaba.

Őzek, nyuszik, gólyák

A háziorvos, akit olvasóink már jól ismerhetnek, nemrégiben ő lett az év embere lapunk és hírportálunk versenyén, a gyógyítás mellett a tollas betegek megmentésére is „felesküdött”. Hosszú évek óta a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány önkénteseként saját otthonában ápolja az elárvult vagy legyengült állatokat.

Az udvara úgy nézett ki a hétvégén is, mint egy állat­otthon, ahol garantáltan a legjobb ellátást kapja minden bajba jutott kétlábú vagy négylábú. Jól tudják ezt a Hortobágyi Nemzeti Parkban is, így alighogy elengedte a felgyógyult uráli baglyot, máris egy sérült erdei fülesbagoly huhogott a doktornál. – Sok fiókát felneveltünk már, és hál’ istennek a visszavadítás is sikeresen megy – jegyezte meg a házigazda, aki ezután egy fehér gólya kötözéséhez látott hozzá. – Szerencsétlenül járt – mondta sebellátás közben. – Nyílt törése van, a lehető leghamarabb le kell juttatni Hortobágyra, hogy megműtsék. Stabilizálom a szárnyát a szállításhoz, és megbeszélem az operációt, itt nálam nincs lehetőség nagyobb műtétek lebonyolítására – tette hozzá. S mint arról egy korábbi riportunkban írtunk, őzek is lábadoznak dr. Kiss Csabánál. Gidás „sztorikból” több is jutott rá az elmúlt évben, volt, hogy mély árokból húzott ki egy lába tört őzet, a másiknak egy traktoros hajtott neki fűkaszával, csodával határos módon (műtétek árán) túlélte a sérüléseket az agancsos. Mi egy szelíd, kedves bakkal találkoztunk, mely még nem élhet szabadon, de addig is jó kezekben van.