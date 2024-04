Kellene egy hely

Már azt hittem, hogy túljutottam az élet minden nehézségén, de nem. Egyedül élő idős hölgy vagyok, nincs senkim. Albérletben laktam, de most egy betegség után átmenetileg az idősek otthonába kerültem. Az albérletem is lejárt, onnan mindenképpen el kell költözni. A nagy gond az, hogy egyelőre nem tudok más helyet keresni. De a bútoraimat és az összes berendezési tárgyamat el kell hozni. Azt szeretném kérni a jó szándékú emberektől, ha van valakinek egy tárolóhelye ideiglenesen, jelezze, hogy megoldódjon a gondom. Lehet, hogy később el is kell adni a dolgaimat, de most még nem ezt látom megoldásnak. Kérem, ha van olyan vállalkozó is, aki segíteni tud, jelezze! Nagy előrelépés lenne egy olcsóbb albérlet is. Telefonszámom: +36-20/578-8487.

-Egy reménykedő hölgy

Megoldást jelentene

Az életben sokszor előfordul, hogy nehéz kiutat találni a bajból. Számomra is eljött az az idő, hogy a problémámat nem tudom egyedül megoldani. Többfajta betegségen is átestem, s a nyugdíjam sem egy nagy összegű, úgyhogy most kérnem kell a jó szándékú emberek segítségét. Nagyon nagy szükségem lenne egy megfelelő egyszemélyes ágyra (lehet kisebb méretű is). A székeim is tönkrementek, alig van hova leülni. Emellett még nagy gondom, hogy nem kapok sehol sem megfelelő 39–41-es méretű női cipőt. A lábam alakja miatt csak széles orrú, lapos talpú jöhet számításba. Ha valakinek lenne ilyen, azt is megköszönném. Sajnos, a szállítást sem tudom megoldani. Előre is köszönettel. A telefonszámom: +36-70/222-258.

-Egy szomorú asszony