A Várday Kata Református Iskolába látogatott a napokban a Muzsikás együttes. Az 1973-ban alakult zenekart Magyarország egyik zenei nagyköveteként tartják számon, nekik sikerült elsőként elfogadtatniuk a világban a magyar népzenét mint önálló zenei stílust.

Az iskola tanulóközössége a különleges tanórán zenetörténeti érdekességekkel és népi hangszerekkel is megismerkedhetett – olvasható Kisvárda weboldalán. Arra is kitértek, a diákok többek között hallhattak Kodály Zoltán és Bartók Béla új magyar zenéinek fontosságáról, a magyarságra jellemző zenei dallamokról, továbbá megismerkedtek a hosszúfurulyával, a hegedűvel, a brácsával, a nagybőgővel, és a tamburával is.