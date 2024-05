Az NB II-es bajnokságot szinte végig vezető Szpari úgy vágott neki a Gyirmót elleni összecsapásnak, hogy döntetlennel biztossá válik a feljutása és győzelemmel a bajnoki címet is megkaparinthatja. A találkozó nem úgy indult, hogy a nap végén ünnepelhetnek a piros-kékek, ugyanis a vendégek már a negyedik percben gólt szereztek.

A nyíregyháziak azonban nem estek pánikba, rengeteg lehetőséget kialakítottak, majd a második félidőben – már emberelőnyben – Kovácsréti Márk két tizenegyesével fordítottak, végül egy szerencsés góllal beállították a 3–1-es végeredményt, amivel minden lényegi kérdést eldöntöttek.

– A csapat, és talán mondhatom, az egész város csalódott volt a Fradi elleni verség után, de onnantól minden fókusz a bajnokságon volt – fogalmazott a lefújás utáni percekben a duplázó Kovácsréti. – Szerettük volna minél hamarabb eldönteni a bajnoki cím sorsát, sajnos ez csak a Gyirmót ellen sikerült, de így legalább a saját szurkolóinkkal ünnepelhettünk. A kapott gól után nem pánikoltunk, mert megvoltak a helyzeteink, igaz, mostanában jellemző ránk, hogy nem használjuk ki jól azokat. A két tizenegyesnél eszembe jutott, hogy a szezonban még nem volt berúgott büntetőnk, azon voltam, hogy én belőjem, szerencsére sikerült is mindkétszer. A Kisvárdával egyszer már feljutottam az élvonalba, akkor második helyen, most bajnokként, így még édesebb a siker. Szeretnénk bizonyítani az NB I-ben is!