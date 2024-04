Az érettségiző diákok minden évben bejegyzik nevüket a Ballagók Kapcsos Könyvébe. Az első könyv még 2006-ban készült, egyedi méretben, merített papírból, bőrkötéssel, és kilenc esztendő alatt telt be. A nyíregyházi önkormányzat 2015-ben elkészíttette a kapcsos könyv „ikertestvérét", amelybe az idei ballagók is beírhatták a nevüket: szerdán 15 nyíregyházi középiskola végzős osztályának névsora került be a „nagy" könyvbe.

A nyíregyházi Lippai Bianka is bírta nevét a Ballagók Kapcsos Könyvébe. Mint azt lapunknak elmondta, az Arany János-gimnázium végzős diákjaként a 12/A. osztályt képviselte.