Már tíz esztendeje társadalmi megbízatású alpolgármestere Balsa községnek. Nyilván közmegelégedésre végzi a megbízatással vállalt feladatokat, hiszen a település önkormányzata 2019-ben a falu díszpolgárává is választotta.

Az elismerés annak a mai napig tevékeny közösségi vezetőnek szól, aki nem csupán lokálpatrióta, de halászszakmája országos hálózatának is tevékeny részese. Ezt az aktivitást értékelte a kormány is, amikor 2024. március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából dr. Nagy István, az agrártárca vezetője Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Radóczi Jánosnak, a Szabolcsi Halászati Kft. ügyvezetőjének a hazai tógazdasági haltenyésztés és a természetes vízi halgazdálkodás fejlesztése érdekében végzett négy évtizedes munkájáért.

Válságmenedzser elnök

A mándoki születésű Radóczi János a nagykállói szakközépiskolát és egyéves katonai szolgálatát követően a Debreceni Agrártudományi Egyetemen szerzett 1975-ben agrármérnöki diplomát. A pályakezdő agrármérnök a Nyírmadai Állami Gazdaságban helyezkedett el, ahol a Tiszaszalka–Barabás kerület vezetőjeként a legelők művelése volt az elsődleges feladata. Két év után Nyíregyházára hívták termelőszövetkezeti főagronómusnak. A debreceni alma mater halászati szakmérnöki képzésén 1986-ban szerzett oklevelet, miután az – akkoriban egy válságmenedzserre váró – Alkotmány Halászati Szövetkezet elnökévé választották.

Hagyományosan a Tiszán, Bodrogon, számtalan holtágon, víztározón és tógazdasági területen gazdálkodtak. Később a szövetkezetből alakult Szabolcsi Halászati Közös Vállalat igazgatója lett, majd gazdasági társasággá alakultak, s 1992-től máig a Szabolcsi Halászati Kft. ügyvezetői teendőit látja el.

Az idén 40 éve, hogy a rábízott gazdaságot a jogszabályi változásokig szinte maradék nélkül egyben tudta tartani.

A természetes vízi halgazdálkodás iránti különös érdeklődése vitte a cége gazdálkodására bízott Tisza-szakasz menti Balsa községbe, ahol le is telepedett. Közel a Bodrog s a többi általuk ellenőrzött víz és persze a Tisza, amelyet mélységében meg akart ismerni, ezért a vízen minél több időt töltött. Feltett szándéka szerint többet akart tenni azért, hogy a rábízott vizek halgazdálkodásra alkalmasak maradjanak, és a természetes vizekhez vonzódó emberek is érzékeljék ezt a szakmai elkötelezettséget. Ezt a szándékát teljesítendő a napjainkban jelentős tagsággal rendelkező Tisza-Rétköz Horgászegyesület elnöki tisztét is igyekszik lelkiismeretesen és hatékonyan ellátni immár 27 éve.

Szókimondónak ismerik

Következetes szakmaiságának elismerését jelenti, hogy Radóczi János az Országos Halászati Tanácsnak tagja már 23 éve. A haltermelés teljes vertikumát működtető Szabolcsi Halászati Kft.-t vezető halászati vállalkozóként fő feladatának tartja a természetes vizek halgazdálkodásának magas szintű művelését, a tógazdasági haltenyésztés fejlesztését, a folyamatos innovációt, valamint a haltermelők közötti gazdasági és szakmai együttműködés előmozdítását. Kollégái, barátai olyan embernek ismerik, aki szókimondó stílusával és nagy szakmai tudásával fejti ki véleményét, ha erre kérik, vagy ha ennek szükségét látja.

Önzetlen segítségnyújtó

Választott otthona, Balsa továbbra is számíthat Radóczi János szakmai tapasztalataira, megkérdőjelezhetetlen emberségére. Ezzel kapcsolatos nézeteit sem rejti véka alá:

– Neveltetésem során kaptam olyan útravalót, hogyha egy közösségbe bekerülsz, tartsd kötelességednek, hogy a tehetségedet, a képességedet a körülötted lévők hasznára fordítsd. Amikor Balsán beköszöntött egy távlatokat nyitó új korszak, a faluban megpezsdült az élet. Tartottam magam a falusi életformáról alkotott elképzelésemhez: önzetlenül segíteni azoknak, akik jót akarnak a lakosságnak, végső soron pedig az egész falunak. Számomra örömöt jelentett, amit ez ügyben eddig is tettem. Az idén töltöttem be a 73-at. Az életem során neveltem birkát, termesztettem káposztát, dinnyét, gabonát, no meg termeltem halat, halat és halat. A Bodrog még folyik, a tavakat is le-le kell csapolni, halászlét is főzni kell. Ott szeretnék lenni mellette, gyönyörködni a folyópartban. A vadászat is örök szerelem marad. Újra nem vágyom, de amíg élek, a víz közelsége lesz az életem.