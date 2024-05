A szolgáltatás minőségének javításához időközönként karbantartási munkálatokat végeznek, így most is, mint ahogy máskor is összeszedjük a lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Balkány, Fényeslitke, Nagyvarsány és Tiszavasvári egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható május 28-án kedden. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni.

Nyíregyháza

Május 28.,kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Vasút utca HRSZ:16295/8.

Csongor utca 244 – 250.

Pannónia utca 43 – 43.

Vasút utca 2 – 40.

Vasút utca 1 – 41.

Vasút utca 3 – 3.

Deák Ferenc utca HRSZ:6465/3.

Vécsey köz 27 – 31.

Május 28.,kedd 8.00-tól 12.00-ig:

Vércse utca 12.

Vércse utca HRSZ:26918/3.

Kemecsei út HRSZ:9095.

Világos tanya HRSZ:9024.

Kerékgyártó utca HRSZ:26925/4.

Kerékgyártó utca HRSZ:26924/9.

Kerékgyártó utca HRSZ:41298/2.

Oros kert Hrsz:9039.

Oláh-Rét Hrsz.:9189.

Oláh-Rét HRSZ:9158.

Alma utca 26910/1 hrsz.

Pipacs utca 85.

Kőműves utca 30.

Oláh-Rét HRSZ:9312.

Tiszavasvári út HRSZ:9000.

Igrice utca HRSZ:9006.

Oláh-Rét Hrsz.:9418.

Pipacs utca HRSZ:9309.

Vércse utca 2 – 48.

Vércse utca 1 – 27.

Takács utca 2 – 46.

Takács utca 1 – 53.

Lajtos utca 2 – 26922.

Lajtos utca 1 – 33.

Bognár utca 2 – 18.

Alma utca 2 – 46.

Alma utca 1 – 9003.

Takács utca 44 – 48.

Kerékgyártó utca 2 – 38.

Kerékgyártó utca 5 – 33.

Kőműves utca 2 – 36.

Kőműves utca 1 – 33.

Mandula utca 1 – 7.

Gesztenye utca 16 – 16.

Tímár utca 2 – 6.

Tímár utca 1 – 19.

Molnár utca 2 – 28.

Molnár utca 1 – 35.

Bognár utca 4 – 16.

Bognár utca 1 – 17.

Pipacs utca 54 – 104.

Pipacs utca 47 – 101.

Kökény utca 67 – 79.

Balkány

Május 28.,kedd 9.00-tól 14.00-ig:

Görgey Artúr utca HRSZ:148.

Esze Tamás utca 2 – 6.

Esze Tamás utca 1 – 9.

Tompa Mihály utca 2 – 10.

Tompa Mihály utca 1 – 15.

Széchenyi István utca 18 – 9000.

Széchenyi István utca 25 – 57.

Vörösmarty Mihály utca 2 – 24.

Vörösmarty Mihály utca 1 – 21.

Erkel utca 4 – 22.

Erkel utca 1 – 11.

Görgey Artúr utca 2 – 9000.

Görgey Artúr utca 1 – 25.

Kúria tér 4 – 8.

Kúria tér 1 – 7.

Fényeslitke

Május 28.,kedd 8.30-tól 15.30-ig:

Kossuth Lajos utca 92.

Széchenyi István utca 2 – 50.

Széchenyi István utca 1 – 41.

Váci Mihály utca 4 – 38.

Váci Mihály utca 1 – 39.

Kodály Zoltán utca 2 – 30.

Kodály Zoltán utca 1 – 29.

Kossuth Lajos utca 2 – 9004.

Kossuth Lajos utca 5 – 111.

Nagyvarsány

Május 28.,kedd 8.00-tól 12.00-ig:

Dózsa György utca HRSZ: 525/1.

Bercsényi Miklós utca HRSZ:93/2.

Táncsics utca 1 – 1.

Kis köz 1 – 1.

Dózsa György utca 2 – 12.

Bercsényi Miklós utca 2 – 76.

Bercsényi Miklós utca 1 – 55.

Hajnal utca 2 – 496.

Hajnal utca 1 – 493.

Tiszavasvári

Május 28.,kedd 8.00-tól 16.00-ig:

Március 21. utca 1/A /1975/3 hrsz

Pokolszík Garázs sor HRSZ:0289/8.

Pokolszík Garázs sor 0289/9/A

Aradi Vértanúk utca 41/10.

Irinyi János utca 5.

Kabay János utca 5/C

Gyár utca 2 – 10.

Gyár utca 1 – 15.

Március 21. utca 2 – 12.

Március 21. utca 1 – 9.

Pokolszík Garázs sor 2 – 32.

Pokolszík Garázs sor 1 – 31.

Irinyi János utca 2 – 22.

Irinyi János utca 1 – 7.

Kabay János utca 1 – 13.

Kinizsi Pál utca 24 – 98.

Kinizsi Pál utca 33 – 93.

Sportpálya 2 – 2.

Berzsenyi Dániel utca 2 – 24.

Berzsenyi Dániel utca 1 – 21.

Gombás András utca 2 – 50.

Gombás András utca 3 – 43.

Fehértói utca 2 – 6.

Fehértói utca 1 – 1.

Gergely deák utca 4 – 28.

Gergely deák utca 3 – 29.

Vas Gereben utca 2 – 20.

Vas Gereben utca 1 – 21.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 6.

Rákóczi Ferenc utca 3 – 5.

Bocskai István utca 54 – 72.

Bocskai István utca 93 – 123.

Aradi Vértanúk utca 34 – 40.

Aradi Vértanúk utca 41 – 57.