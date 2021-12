Tavaly jelent meg Forever Burning Hatred című EP-jük. A melodic death metal vonalat képviseli a Nygmalion. A formáció Deluminate című lemezének anyagával érkezik Nyíregyházára. A 2001-ben alakult Athame a black-death vonalon mozog, legutóbbi, szám szerint a harmadik albumuk 2017-ben jelent meg. A fémfesztivál utolsó előtti fellépője a goregrindban utazó Paediatrician. A 2006-ban alakult banda kezdetben a Supplication nevet viselte, zenéje pedig közelebb állt az old-school grindcore-hoz, azonban az idő előrehaladtával a csapat név- és koncepcióváltáson is átesett, így lett 2007 tavaszától a név Paediatrician, a műfaj pedig az általuk azóta is játszott gyors, kompromisszummentes goregrind az arra jellemző szövegvilággal (zombik, fertőzés, halál...). A bulit a Zivatar koncertje zárja. Az instrumentális doom/death-et játszó formáció eddig három albumot tudhat magáénak, legutóbbi lemezük, a Demons From The Deep 2019-ben jelent meg.