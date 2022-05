Különleges koncertre számíthatnak azok, akik érdeklődnek a Cantemus Kórusbérlet idei évadának utolsó hangversenye iránt, hiszen nem mindennapi párosítás, hogy egy ütőegyüttes szerepel közösen egy vegyeskarral. Márpedig május 14-én 18 órától a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskolában megrendezendő koncerten egyszerre lesz színpadon a Talamba Ütőegyüttes és a Cantemus Vegyeskar.



Különböző tájak zenéje



Milyen különlegességekre számíthat a közönség? – kérdeztük Szabó Soma Liszt-díjas karnagyot, az énekkar művészeti vezetőjét.



– Hadd mondjam el először, hogy régóta tervezzük ezt a koncertet, de a koronavírus-járvány közbeszólt, így elmaradt, illetve egészen mostanáig tolódott az ütőegyüttes fellépése. A Talamba tulajdonképpen hazajön, hiszen két tagja, Szitha Miklós és Zombor Levente egykoron a Cantemus Gyermekegyüttesnek is a tagja volt – mesélte Szabó Soma.



– Mivel mind a két művészeti együttes járja a világot, arra gondoltunk, hogy a nagyvilág különböző tájairól varázsolunk különleges hangulatot a Kodály-iskola dísztermébe.



Hangutánzás szájjal



– Felcsendülnek többek között afrikai, dél-amerikai, japán és kínai dallamok, ritmusok, s megelevenedik az egzotikus Európa is, hiszen ellátogatunk az Ibériai-félszigetre is. A közös munkát jelzi az is, hogy hallhat a közönség olyan énekkari számot, amelyhez az együttes írt ütőkíséretet, ugyanakkor elhangzik olyan Talamba-szerzemény is, amihez nekünk írtak szöveget.



– Mivel a Talamba a ritmusok világából érkezik, az énekkarnak nagy kihívás ezeknek a ritmusoknak megfelelni, illetve lesz olyan rész is, amikor a ritmushangszereket próbálják meg a szájukkal utánozni a kórustagok. Hogy aztán végül ez mennyire sikerül, kiderül a koncerten, amire szeretettel várunk minden zenebarátot – tette hozzá Szabó Soma.