Az ország egyik legismertebb kegyhelyére kalandozhattak el virtuálisan csütörtökön azok, akik részt vettek a Bessenyei Társaság májusi összejövetelén a megyei könyvtárban.



Ebből írja a doktoriját



– Egyesületünk egyik legfiatalabb, ám annál lelkesebb tagja, Földvári Katalin tartott előadást a pócsi csodákról. Alapos kutatómunkát végez ebben a témában, doktori disszertációját is e kérdéskörnek szenteli, méghozzá német nyelven. Bár a magyarok zöme tisztában van Máriapócs legnagyobb vonzerejével, talán még a pócsi méhekről is sokan hallottak, a búcsújáró hely gazdag múltja nem rendelkezik nyomtatott vagy írott gyűjteménnyel az 1696-os esemény óta, amikor a görögkatolikus templom Mária-képe könnyezni kezdett – tájékoztatta lapunkat Orémusz Maja.



A Bessenyei Társaság elnökségi tagja hozzátette: az előadó, Földvári Katalin számtalan interjút készített, felkutatta a kiadványokat, a parókusok által őrzött köszönőleveleket, tanulmányozta a hálatáblákat, még az esetleges csalások kivizsgálásának is utánajárt.



Mikor már semmi nem segített



– Előadásából megtudhattuk, hogy az emberek leginkább akkor fordultak az égi szféra felé segítségért, ha az orvostudomány már feladta a betegekért vívott harcot, illetve természeti csapások – így az 1842-es aszály vagy az 1860-as éhínség – idején is Máriához fohászkodtak.



– A csoda fogalmát több szempontból is megvilágította a tudományos, mégis köz­érthető kiselőadás, valamint az eredeti kegyképnek is a nyomába eredhettünk Bécsbe.