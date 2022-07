Ha VIDOR, akkor limerick: az idén jön a nyolcadik. Ennél persze jobb és viccesebb alkotásokat várunk az idei limerickíró bajnokságra, amit ebben az évben immár nyolcadik alkalommal hirdet meg a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, A Vörös Postakocsi folyóirat és lapunk, a Kelet-Magyarország.

Több száz pályamű

Az elmúlt hét VIDOR Fesztiválon óriási sikere volt a Nyírségi Limerickbajnokságnak: a viadalokon több száz pályamű versengett, a döntő pedig mindig a fesztivál egyik legmulatságosabb eseménye. Ami jól működik, azt folytatni kell, éppen ezért a versengést az idén is meghirdetjük. A limerick ötsoros vers, amely az első sor „volt egyszer…” fordulatával bejelentett hős kalandjait beszéli el, a kalandoknak az ötödik sorban félig megismétlődő első vagy második sor szab határt. A rímképlete: AABBA, a BB sorok mindig rövidebbek. Ezúttal is két kategóriában (egyéni és csapat) várjuk a műveket, négy témában: sport, közélet, a hely szelleme (az én kis falum/városom) és szabadon választott. A műveket előzsűrizzük, a döntőt a ­VIDOR Fesztiválon rendezzük. A fináléban az ötsorosokat a teátrum művészei adják elő, az eseményen pedig ott ülnek a jeligék „tulajdonosai” is.

Jeligés pályázatok

Nevezni jeligés pályázatokkal lehet, a műveket augusztus 16-áig várjuk az [email protected] címre, vagy levélben a Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6. címre, a borítékra írják rá: limerick.

Alkotások, szabályok

Egy úrnak lakhelye Nagycsécske,

keszeget eszeget ebédre.

Habzsolta, megjárta,

lecsúszott egy szálka:

nem is mer menni a vécére...

(Pothurszky Géza)

Magas hegy, ez lészen Taigetosz.

Balkézről csecsemő?

Itt ledobsz!

Nem kell sok pelenka. /s nincs bőgés Helenka/

Éjkönnyed életről majd leszoksz!

(Szegő Judit)

A játékszabályzatot a szon.hu/jatekszabalyzatok oldalon találják