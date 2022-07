Egy Tuzséron megrendezendő nyári egyetemnek vajon mi más is lehetne a témája 2022-ben, ha nem gróf Lónyay Menyhért élete és munkássága. Kétszáz évvel ezelőtt született a Lónyay család leghíresebb tagja, hiszen volt magyar pénzügyminiszter és a monarchia közös pénzügyminisztere, majd betöltötte a miniszterelnöki tisztséget is.

A Lónyay 200 Emlékév alkalmából programsorozatot szervezett a 2022-es esztendőre a Tuzsér Községért Közalapítvány és a helyi önkormányzat, s ehhez rendezvénysorozathoz kötődik a XXVIII. dr. Bárdos István Nyári Egyetem, amelynek a főszervezője a Szent György Lovagrend.

- A Szent György Lovagrend fontos feladata nemzeti összetartozásunk és a magyar identitás erősítése. E küldetésből vállalt részt az 1993-ban alapított Középkori Akadémia idei megszervezésében. Az akadémia egyébként 2006-tól Nyári Egyetemként, újabban pedig Bárdos István Nyári Egyetemként folytatja tevékenységét - tájékoztatta szerkesztőségünket Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Alapítvány elnöke, aki egyben tagja a Szent György Lovagrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Priorátusának is.

- Az idei programunk középpontjában az egykori Bereg, Szabolcs, Szatmár, Ung, Ugocsa, Máramaros és Zemplén vármegyék állnak, valamint az országosan is ismertté vált Lónyay család is fontos szerepet játszik. A famílián belül különösen nagy hangsúlyt kap a 200 évvel ezelőtt született gróf Lónyay Menyhért személye. A nagyformátumú politikus életútja átível a XIX. századon, kortársa Kossuthnak, Széchenyinek, Deáknak, részt vesz politikai síkon az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban. Világos után ő is menekülni kényszerül, de hamarosan hazatérhet, és Tuzsér lesz a kényszer lakhelye. Itt szembesül a vidék elmaradottságával, a Tisza egyszerre jótékony és romboló hatásával, s látja a térség számtalan szükségét. Az enyhülést követően visszatér az országos politikába, szerepvállalásai egyre magasabb és magasabb pozíciókba emelik. Az 1867-es kiegyezés karizmatikus személye lesz, ő lesz a pénzügyminiszter, majd az Osztrák – Magyar Monarchia közös pénzügyminisztere. 1871-ben I. Ferenc József grófi rangot adományoz neki, majd kinevezi a Magyar Királyság miniszterelnökévé - mutatta be a gróf pályafutását Klicsu Ferenc, majd így folytatta:

- A társadalmi szerepvállalásai is jelentősek, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület fő gondnoka is. Mindezek ismeretében igyekszünk a Lónyay családról, amit csak lehet, nemcsak felkutatni, hanem be is mutatni a nagyközönségnek. A július 25-én a Lónyay-kastélyban kezdődő nyári egyetem öt napja során előadás hangzik el a család neves őseiről, a Lónyay nőkről, az épített örökségeikről, a családnak a magyar történelem különböző időszakaszaiban vállalt szerepéről, Lónyay Menyhért életének jelentősebb állomásairól, társadalmi szerepvállalásiról. A gazdasági tevékenységét is megismerhetik az érdeklődők, de szó lesz az egyházi és a tudományos életben betöltött jelentős szerepéről is. A képzeletbeli történelmi utazás során számba vesszük a Lónyay család sokoldalúságát, tagjainak a térségben és az ország életében játszott szerepét, eredményeiket. Ezzel is szeretnénk a család elismertségét, méltóságát visszahelyezni az őket megillető helyre. Lesz még könyvbemutató az I. világháborúról, s lovagi bemutatót tartanak majd a Szent György Lovagrend Hagyományőrző Tagozatának a tagjai.

A program szerves részét képezi az úgynevezett „látóút”. A szakmai kirándulás során – július 28-án – Lónyát, Tákost, Csarodát, Vásárosnaményt keresik fel az érdeklődők. Ezeken a településeken nemcsak a Lónyay család történelmét, emlékhelyeit ismerhetik meg a nyári egyetem résztvevői, hanem többi történelmi-irodalmi értéket is. Lónyán, Lónyay Menyhért szülőfalujában felkeresik a családi kriptát is, ahol megkoszorúzzák a gróf síremlékét.



