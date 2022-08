Bár a diákok még önfeledten élvezik a nyári vakáció vidám napjait, az oktatásban dolgozó felnőttek már tervezgetik az új tanévet. Nincs ez másképpen a nyíregyházi székhellyel működő Zeneoktatásért Közhasznú Alapítvány életében sem.

A népi kultúra kincsei

Az alapítvány több évtizede segíti a fiatalok zenei képzését, továbbá fontosnak tartja a diákok körében a magyar népi kultúra kincseinek megismerését.

– Az elmúlt tanévben több sikeres rendezvényünk is volt, ez ad újabb lendületet a további munkához. Az alapítvány fenntartásában működtetett Nyír-Népzenetanoda a Csoóri Sándor Program támogatásával például nagy sikerrel rendezett táncházat a Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola tanulói számára Kalotaszegtől Szatmárig címmel – mondta el érdeklődésünkre M. Nagy Andrea, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– Szintén a Csoóri Sándor Alap támogatásával Tanodában zeng a muzsika címmel térítésmentes zeneoktatást szerveztünk 6–25 éves fiatalok számára. Még bennünket is meglepett, hogy a felhívásunkra jóval idősebbek is jelentkeztek, sőt még Tiszafüredről is elutaztak ezekre a rendezvényekre. Az érdeklődőknek lehetőségük volt egyéni és csoportos foglalkozásokon arra, hogy megismerkedjenek a magyar népzene gazdagságával, népi nemzeti kultúránk értékeivel.

Hegedű, citera, brácsa

– A tanulni vágyókat Dragony Gábor, a népművészet ifjú mestere, Junior Prima díjas művésztanár, a Nyíregyházi Egyetem oktatója vezetésével várta hegedű, citera, brácsa, bőgő, harmonika, furulya. Júniusban a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetével együtt szerveztünk egy nagy sikerű népzenei szakmai kurzust, amelyen a résztvevők magyarpalatkai és moldvai népzenével is foglalkoztak. A nagy érdeklődést jelezte, hogy még a határainkon túlról is érkeztek vendégek.

Kétségbeesett kérés

Az alapítvány nemcsak foglalkozások, kurzusok megszervezésével segíti a zenei oktatást, hanem hangszerekkel is.

– Alapítványunk hangszerekkel is rendelkezik, amiket az elmúlt évtizedekben pályázatokból szereztünk be. Ezeket ingyen használhatják az érdeklődők. Megesett, hogy hegedűvel segítettünk két klasszikus zenét tanuló általános iskolás diáknak, de használják fiatalok az alapítvány nagybőgőjét, hegedűjét, kobozát is.

– A közelmúltban azzal a kéréssel fordult hozzánk egy végzős diák, aki a Zeneakadémiára felvételizett, hogy segítsük ki egy vonóval. Megtettük, így közvetetten mi is hozzájárulhattunk, hogy ősztől Budapesten tanulhasson tovább. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy újabb hangszerekkel segíthessük a fiatalok sokoldalú zenei képzését – tette hozzá a kuratórium elnöke.