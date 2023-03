A díjnyertes a „Cigány táncosok a kulturális seregszemlén” című beküldött munkám volt. A szervezők a pályázattal kapcsolatban elmondták: „Összességében megállapíthatjuk, hogy a mostani pályázatunk is – végeredményben – eredményes volt. Ez annak köszönhető, hogy e-mailben tartottuk a kapcsolatot a jelentkezőkkel. Több mostani díjnyertesünk már korábban is ott szerepelt a sikeres pályázók között. Természetesen, nagyon örülünk az új pályázóknak is! Szeretnénk ebben az évben is megszervezni az ünnepélyes díjátadást és a díjnyertes képek nyilvános bemutatását. Tervezzük továbbá azt is, hogy meghirdetjük az ÖregSZEM 2023 pályázatot. Kiterjesztve a felhívást minél szélesebb körben, annak érdekében, hogy további idős fotóbarátokat vonjunk be e tevékenységbe.”

Lőkösné Horváth Kati, Nyíregyháza