A Kállay Gyűjtemény nemcsak egy ősmagyar nemesi család tagjainak emlékét őrzi, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének, illetve országunk történetének egy szeletét is. A gyűjtemény 16 ezer kötetes könyvtárral és kortörténeti fotókkal büszkélkedhet. A Kállay-leszármazottak személyes tárgyai és egy egyedülálló rendjelgyűjtemény is megtalálható az intézményben, Nyíregyháza kulturális negyedében. Az idén 30 esztendős gyűjtemény féléves ünnepségsorozattal készült a jubileumra, kiadványt jelentetett meg, s számos programmal, kiállítással rukkolt elő. Erről beszélgettünk Dohanics Lászlóval a gyűjtemény vezetőjével, akitől azt is megtudtuk, milyen lesz az idei Múzeumok éjszakája a Kállay- házban.