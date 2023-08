Igazi örömzenét játszik a rockabilly-country-punk duó, a Dynamite ­Dudes, mely ma este 21.30-tól ad koncertet. Egy nagybőgő gőzmozdonyokat megszégyenítő zakatolására alapozva alakult meg az együttes 2015-ben, azóta pedig nagy népszerűségre tett szert itthon és külföldön egyaránt. Aki ma a Yagody-koncert után átmegy a VIDOR Kertbe, megismerheti egyedi hangzásvilágukat, s bulizhat a fiúkkal egy nagyot.

Rock és punk

A városháza előtt hattól az alternatív rockzenét képviselő Möbius játszik. Csendéletek, emberek, terek, idők – ezeket a témákat dolgozzák fel erőteljes hangszerelésben. Bemutatkozó lemezük megjelenése óta a zenekar egy taggal bővült, jelenleg egy EP kiadásán dolgoznak. A Madmike, a nevéhez hűen őrült módon bólogat az alternatív rock és a punk felé is, hogy egy sajátos ízt hozzon létre – erről 18.45-től győződhetünk meg. A zenekar hivatalosan a 2018. év vége óta létezik, színre lépésük óta három lemezük jelent meg: 2019-ben a 60-as évektől napjainkig tartó hajmeresztő utazásként is titulált „Ocean of Sounds”, a 2020-ban kiadott sötét és ironikus „Are you a Dreamer?” és a 2022-es „Confessions of a Madman”, ami a kortárs gitárzenék hatásait viseli magán.