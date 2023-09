A legek fesztiválja

Dr. Ulrich Attila, a megyeszékhely alpolgármestere a háromnapos eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón a legek fesztiváljának nevezte a népi értékeket és a tirpákok gasztronómiai hagyományait előtérbe helyező rendezvényt, ami ebben az évben jubilál: az idei már a tizedik lesz.

– Az előző évekhez képest több csapattal, ennek megfelelően több étellel és a korábbiaknál jóval nagyobb vásártéri piaccal találkozhatnak az érdeklődők. Szombaton 22 nyíregyházi étterem és hagyományőrző egyesület süt-főz, a vasárnapi bogrács- és grillbajnokságon 30 amatőr csapat készít finomabbnál finomabb ételeket. A résztvevőknek minden eddiginél több díjat ítél oda a szakmai zsűri, melynek tagjait a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) delegálja. A kóstolójegy ára 500 forint – mondta az alpolgármester és felhívta a figyelmet arra, hogy ez, a nevéhez híven valóban egy kóstolásnyi adagot takar.

A részletes programot ismertetve elmondta: pénteken rendezik meg a SzakMAfestet, este héttől Korda György és Balázs Klári adnak koncertet. Szombaton, amíg a csapatok az ételeket készítik, helyi néptáncegyüttesek váltják egymást a színpadon, 18 órától Takács Nikolas, 19.30-tól Rúzsa Magdi várja az rajongókat. Másnap is helyi táncosokat láthatunk a téren, ahol 13 órától a Mentha Project, 15 órától a Folkfusion Band zenél. Helyi termelők portékái is várják a belvárosban falatozókat, akik többek között lekvárt, mézet, szörpöt, házi sajtot, rétest és kozmetikai termékeket is vásárolhatnak.

Nem kell szégyenkeznünk

– Marketing szempontból ez a fesztivál a város egyik kiemelkedő rendezvénye, hiszen a tirpákok gasztrokulturális hagyományait mutatja meg – egy olyan örökséget, amellyel más települések nem büszkélkedhetnek – mondta Krivács András, az MNGSZ elnöke, aki kiemelte, hogy a többnapos eseménysorozat civil szervezetek és vállalkozók együttműködésével valósulhat meg.

– Nem kell szégyenkeznünk, amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg gasztronómiája kerül szóba – fogalmazott az elnök, aki nemcsak az itt élőknek ajánlotta a fesztivált. Azt mondta, várják a távolabbról érkezőket is, hogy megkóstolják és megismerjék a tirpákok méltán híres ételeit.