A Várday István Városi Könyvtár és a Béres József TIT Kisvárdai Egyesülete a magyar tudomány ünnepe alkalmából 2023. november 9-én, 16 órától Tudomány: válaszok a globális kihívásokra címmel tudományos ülést rendez a helyi könyvtárban.

Az érdeklődők három előadást hallhatnak. Dr. Pénzes Tiborc irodalomtörténész a kisvárdai kaszinó történetét mutatja be. Egykoron a kaszinó olyan egyesületet jelentett, amely a közművelődés és az ország fejlődésének előmozdítása érdekében jött létre, segítette a polgárosodást. A rendezvény látogatói a Berkesz és a Vayak című kiadvánnyal is megismerkedhetnek, majd Néző István helytörténész Vay Ábrahám életét és munkásságát mutatja be.