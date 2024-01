– A helyismereti gyűjteményben is vannak olyan könyvek, amelyeket a könyvtár muzeális értékűnek nyilváníthat akkor is, ha 1851 után adták ki. Ezekből is látható egy-egy kötet a kiállításon – mondta lapunknak Krajnyák-Jávor Andrea, aki Varga Vandával kalauzolt el bennünket a tárlaton.

A legelső és legkisebb

A legelső tárlóban a legrégebbi könyv, Werbőczy 1696-ban kiadott Corpus Juris Hungarici-je, s itt látható az 1751-es áprilisi országgyűlés eseményeinek leírása – kézzel írott. A minikönyvek tárlójának legkisebb, s talán legkülönlegesebb darabja a mindössze 1 centiméteres Zrínyi Miklós Az török áfium ellen való orvosság című kötet – a megyei könyvtár legkisebb könyve, de – többek között – Móricz Zsigmond Hét krajcárja, Arany János Őszikék kötete, Madách Ember tragédiája is megjelent párcentis kiadásban.

Szépirodalom, filozófia, orvostudomány egy-egy kötete is helyet kapott a kiállításon, de ott van Rousseau összes műve, mellette Vergilius, és azt pedig biztos kevesen tudják, hogy Magyar Országi Selyem Tenyésztés módja (1820) című könyv máshol nem fellelhető, az Országos Széchenyi Könyvtárban sem található meg, a Lant-virágok című Madách-műből is mindössze három van, az egyik itt, Nyíregyházán.

Megyénk nagyjai

Megyei könyvtárként elsődleges feladatuk, hogy a helyismereti vonatkozású irodalmat gyűjtsék, ezért a helyismereti gyűjtemény Szabolcsi gyűjteménye kiemelten fontos és egyik legértékesebb része az intézmény állományának. A kötetek pótolhatatlanok és nélkülözhetetlenek, a helyismereti tárlóban rápillanthatunk Bessenyei György Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék című művére, mint helyismereti gyűjtemény legrégebbi darabjára (1790), dedikált Móricz Zsigmond-könyvekre, Krúdy Gyula első kiadású köteteire, ami szintén felbecsülhetetlen érték, hiszen már nem beszerezhetőek. Különleges kötet az Ugocsa és Szabolcs vármegyéről szóló könyv, amely helytörténeti kutatásoknál megkerülhetetlen.

S ha már magyar kultúra napja, természetesen nem hiányozhat a tárlatról Kölcsey Ferenc munkássága sem, az összes munkája látható a kiállításon.

A könyvtárosoktól megtudtuk, ők ezek között a gyönyörűségek, nemzeti kultúránk értékes dokumentumai között töltik a mindennapjaikat. Krajnyák-Jávor Andrea és ­Varga Vanda helyismereti könyvtárosok örömmel mesélték, hogy a könyvritkaságokkal a fiatalokat is el lehet varázsolni, rácsodálkoznak az évszázadokkal ezelőtt nyomtatott kötetekre, régi újságokra, volt élet a számítógépek előtt is.