Vasárnap este (magyar idő szerint hétfőre virradóra) rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban a 96. Oscar-díjátadó gálát.

A nyári moziszezont két film határozta meg itthon és külföldön is: az Oppenheimer és a Barbie, nem csoda, hogy mindkettő ott van az Oscar-jelöltek között. A mozipénztáraknál a Barbie győzedelmeskedett nem kis fölénnyel, az Oscar-versenyben viszont az idén a legtöbb Oscar-díjra jelölt (összesen 13 jelölés) Oppenheimer tűnik esélyesebbnek. Az Oppenheimer nem csak a Legjobb film kategória egyik legnagyobb esélyese, de szinte már borítékolható Cillian Murphy számára a Legjobb férfi alakítás díja, ahogyan legtöbben Robert Downey Jr.-t várják a Legjobb férfi mellékszereplő díjára. A Legjobb film kategória másik nagy esélyese Martin Scorsese Megfojtott virágok című alkotása. A David Grann bestselleréből készült film megtörtént eseményeket feldolgozva beszél az Osage indián őslakosok kizsákmányolásáról és az ellenük szervezett merényletsorozatról, mely az akkoriban alakult FBI figyelmét is felkeltette. Az amerikai történelem egyik sötétfoltja az indián-kérdés, mégis egészen 1990-ig kellett várni, hogy végre szülessen egy alkotás, mely végre nyíltan beszélt az indiánföldek jogtalan elvételéről és az őslakosokkal való bánásmódról. Bár az annak idején 7 Oscar-díjjal kitüntetett Farkasokkal táncolót sok történész kritizálta, a szándékot mind a közönség, mind az Amerikai Filmakadémia díjazta. Hogy a Farkasokkal táncolónál történelmileg sokkal inkább hiteles, a korabeli eseményeket híven rekonstruáló Megfojtott virágok a 10 jelölésből hányat tud díjra váltani, vasárnap éjjel kiderül majd. A Megfojtott virágok egyébként akár jó eséllyel történelmet is írhat, amennyiben Lily Gladstone megkapja a Legjobb női alakítás díját, mivel indián származású színésznő még sosem részesült ebben az elismerésben. A gála nagy esélyesei között van a görög származású Yorgos Lanthimos Szegény párák című filmje, mely idén a második legtöbb (összesen 11) jelölést kapta. A gigantikus, 360 fokban körbejárható díszletekben készült Szegény párák kétségtelenül lenyűgöző látványvilágú alkotás, melynek díszletberendezéséért Mihalek Zsuzsát is díjra jelölték. Mihalek Zsuzsának köszönhetően tehát a 96. Oscar-díj gála sem telik el anélkül, hogy ne drukkolhatnánk ismételten egy hazánk fiának. A legjobb berendező (Production Desing) kategóriában két évvel ezelőtt már született magyar győzelem, akkor szintén egy hölgy, Sipos Zsuzsanna kapta az elismerést a Dűne című filmért, melynek második része épp most látható a mozikban, és amelyben ismét megcsodálhatjuk Sipos Zsuzsanna munkáját.

Cillian Murphy Oppenheimer szerepében

Fotó: Fotó: UIP-Duna/Universal

A 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát Justine Triet Egy zuhanás anatómiája című filmje kapta. Az azóta számos más díjat is begyűjtő alkotás versenyez a Legjobb film kategóriában, ahogy a Legjobb eredeti forgatókönyv katergóriájában is, melynek nagy esélyese. Szintén jó eséllyel válthatja díjra a jelölését az Egy zuhanás anatómiájában főszerepet alakító, a Legjobb női alakítás díjára jelölt Sandra Hüller. Sandra Hüller látható Jonathan Glazer szintén Oscar-jelölt filmjében, az Érdekvédelmi területben is. Az Érdekvédelmi terület ékes példája annak, hogy még az oly sokszor feldolgozott holokauszt-témában is lehet újat mutatni, egy olyan újszerű megközelítéssel, melynek köszönhetően anélkül képes vérfagyasztó hatást gyakorolni a film, hogy bármit is látnánk a koncentrációs táborokban zajló borzalmakból. Jóval könnyedebb hangvételű, ám meglehetősen provokatív az American Fiction című vígjáték/szatíra a Legjobb filmnek járó jelölések listáján, ami itt ugyanolyan ritkaságszámba megy, mint a rangos nemzetközi filmfesztiválok versenymezőnyében. Szintén ott van a jelöltek között az American Fictionhöz hasonlóan a vígjátékok közé sorolható Téli szünet is Alexander Payne rendezésében. A Téli szünetben nyújtott alakításáért Paul Giamattit a Legjobb színész díjára jelölték, Da’Vine Joy Randolph-ot, pedig a Legjobb női mellékszereplő díjára. Da’Vine Joy Randolph-ot tartják sokan a kategória legesélyesebbjének, aki, ha sikerül jelölését díjra váltania, akkor olyanokat utasíthat maga mögé többek közt, mint Jodie Foster America Ferrara vagy Emily Blunt. A Legjobb betétdal kategóriájában a kategória legnagyobb esélyese, a Barbie két jelölttel is képviselteti magát. Mindenesetre, ha Billie Eilish dala, a What Was I Made For? nyeri meg az arany szobrot, akkor immár kétszeres Oscar-díjasnak mondhatja magát a még csak 22 esztendős amerikai énekesnő és dalszerző.

Váró Kata Anna