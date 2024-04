Krúdy Art Mozi

17 óra: Hogyan szexeljünk, feliratos görög-angol dráma

Molly Manning Walker rögtön első filmjével a 76. Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját nyerte el, teljesen megérdemelten: a How to Have Sex az első perctől fogva olyan hatalmas energiával dübörög, akár egy felpörgött tinédzser.

Az alkotás autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen, már-már szabályok nélküli életét, míg a csillogó felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatottságának legmélyére ás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliában veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát.

18.50: Lefkovicséák gyászolnak, magyar vígjáték

Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző (Bezerédi Zoltán) viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal (Szabó Kimmel Tamás), hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott él és alapított családot, Budapestről csak az édesanyjával (Máhr Ágnes) tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a hatéves kisfiával (Leo Gagel) hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egyhetes gyászt, shivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése.

20.25: Hatalom, szlovák-magyar politikai thriller

Két közép-európai külügyminiszter vadászni indul a határhoz közeli erdőkbe. Egyikük, Berger véletlenül halálosan megsebesít egy fiatal hajtót. Mivel a politikus egy fontos uniós poszt egyik legfőbb esélyese, a sajtó azonnal elkezd érdeklődni az ügy iránt. A titkosszolgálat Steiner ügynököt (Hajdu Szabolcs) bízza meg, hogy meggátolja a botrány kirobbanását. Steiner nem sejti, hogy ki lőtt, de amikor a gyilkosság helyszínén megismerkedik egy oknyomozó újságíróval, elkezd tisztulni a kép. Miközben a halott fiú családja a temetésre készül, Steiner parancsot kap, hogy fizessen le valakit, aki magára vállalja a gyilkosságot. Kiderülhet-e valaha az igazság a hatalom árnyékában?