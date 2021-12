– A menedzserem néhány évvel ezelőtt is kérdezte, hogy volna-e kedvem külföldre szerződni, ám akkor még nem szerettem volna, s az idén is felvetődött a téma, de nem volt prioritás – mondta el lapunknak Gáspár Balázs. – Az idény előtt szó volt róla, hogy jöhetek egy másik olasz csapathoz is, de az nem jött össze, végül Tiszaújvárosban kezdtem meg a felkészülést. Szeptember közepéig ott játszottam, majd októberben jött egy újabb megkeresés a szicíliai Comisótól. Nem volt könnyű döntés, hogy belevágjak, de gyorsan választ kellett adni, így október közepén elfogadtuk az ajánlatot és október 23-án már ki is utaztam.