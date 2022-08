– A parkfürdő amellett, hogy a nyíregyháziak, valamint a városba érkezők egyik kedvenc kikapcsolódási helye, számos közösségi és sporteseménynek otthont ad. A családi napokon, rendezvényeken túl sportversenyeket is szerveztünk már: népszerűek a strandfocifesztiválunk mellett a kézilabda- és a röplabdaversenyeink, de strandbirkózók is megmérkőztek már a fürdő területén. Az aktív életmód jegyében működünk, így minden olyan kezdeményezést szívesen felkarolunk, ami felhívja a figyelmet a sportra, az egészségre. Éppen ezért fogadtuk örömmel a nyíregyházi Extreme Trail Hungary Sportegyesület megkeresését, és büszkék vagyunk arra, hogy immár negyedik alkalommal adhatunk otthont a versenyüknek. Szívesen támogatjuk az extrém terepfutást és akadályfutást, hiszen ezzel is népszerűsíthetjük a fürdőt, s Nyíregyházát – így fogalmazott Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. értékesítési vezetője azon a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen az Extreme Trail Weekendet harangozták be.

Az országos bajnokság része

Az egyesület először Tokajban rendezett akadályversenyt, amely a tervezettnél is jobban sikerült, hiszen több mint négyszázan álltak rajthoz. Azóta Nyíregyházán várják a kihívásokra vágyó sportolókat, szeptember 10-11-én az Aquarius Élmény- és Parkfürdőben, illetve a Sóstói-erdőben negyedszer rendezik meg a programot.

– Ezúttal kétnapos lesz a viadal, így biztos, hogy minden versenyző megtalálja a neki tetsző távot és pályát – mondta Benkő Róbert, az egyesület tagja, a rendezvény egyik szervezője és hozzátette: az akadályok a minőségüket és a biztonságukat tekintve is nemzetközi szintűek. – A felnőttek első futama az országos bajnokság részét képezi, ami nehezített pályát és külön szabályrendszert jelent – ide a rutinos, nagyobb akadályversenyeken szereplő versenyzők regisztrálnak –, a másodikon indulókra könnyített akadályok várunk – mondta.

Távok, kategóriák

– Új akadályokat építünk, izgalmas programokkal várjuk a versenyzőket és kísérőiket – árulta el Vitkai Elemér szervező, aki korábban nagyon sokat versenyzett, a Spartan Race-ben a kategóriájában a világ legjobbja volt. Elhangzott: a felnőtteknek 5 és 10 kilométeres távon mintegy 30 akadályt kell teljesíteniük. A női és férfi kategóriákat 5 korosztályban díjazzák. A gyerekeknek korosztálytól függően egy rövidebb és egy hosszabb távon kell megmérkőzniük, versenyükön a hagyományoknak megfelelően négy korosztályban hirdetnek győztest.

KM