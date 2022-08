Múlt szerdán kánikulában szerezte meg idei első győzelmét a Szpari, miután Sényőn 4-2-re legyőzte a Soroksárt. Vasárnap jött a második vonalbeli focibajnokság ötödik fordulója, a piros-kékben pompázó mieink Tiszakécskén húsz fokban és esőben kezdtek a házigazdák ellen.

A Tisza-partiaknál pályára lépett az a Zamostny Balázs, aki éppen a Szpariból igazolt a kécskeiekhez. Társai közül Gyurján Bence is játszott a nyíregyházi együttesben. A mieinknél pedig a Kécskéről érkezett Csősz Richárd kapott lehetőséget. A két együttes eddigi tizenöt meccséből hatot a vasárnapi pályaválasztó nyert a Szpari ötször diadalmaskodott és ebből a szempontból szeretett volna egyenlíteni.

Az előző bajnokságban mindkétszer a nyíregyháziak nyertek, tavaly augusztusban Tiszakécskén 4-1-re. Az akkori gólszerzőink közül Gresó Mátyás és a szerdán duplázó Novák Csanád jutott szóhoz vasárnap. A szakadó esőben jól kezdett a Szpari, többször is a hazai tizenhatos környékén járta a labda. A fehér szerelésben játszó hazaiak is jelezték, hogy nyerni szeretnének Lovas Zsombor lövésénél a felső léc hárított. Az első húsz perc vendégfölénye után lábra kaptak a kécskeiek. Átvették az irányítást és veszélyesebben is játszottak. Szerencsére a gólig nem jutottak el. Az eső ugyan alább hagyott, ám a talaj alaposan megsínylette az ági áldást és így a pálya állapota nagyban befolyásolta a játék minőségét.

A fordulást követően hamar vezetéshez jutottak a hazaiak, mégpedig Zamostny révén. Néhány perccel később két helyen váltottak a nyíregyháziak. Kiegyenlített volt a játék, helyzetek nélkül. A játékrész dekához közeledve mindkét csapat cserékkel frissített. A hazaik végleg szerették volna eldönteni a három pont sorsát, a mieink pedig szerettek volna egalizálni.

Az utolsó negyedórában rá is tettek egy lapáttal, ám gólszerzéssel kecsegtető helyzetig nem sikerült eljutni. Így maradt az eredmény, a kécskeiek örülhettek három pontnak.

Labdarúgás. NB II., 5. forduló

Tiszakécske–Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0–0)

Tiszakécske, 500 néző, v.: Hanyecz (Tőkés, Rózsa

Tiszakécske: Halasi– Balázs, Máté, Kiprich, Farkas A.– Erdei, Szekér, Zamostny (Vachtler, 84.), Lovas (Farkas N., 70.)– Gyurján (Kiss, 70.), Balajti (Horváth, 46.). Vezetőedző: Visinka Ede

Spartacus: Fejér– Baki, Papucsek, Gengeliczki– Farkas B.(Pataki, 81.), Csősz (Sigér, 71.), Márkus, Deutsch (Jánvári, 60.)– Gresó (Vass, 60.), Adamcsek, Novák (Szerető, 71.). Megbízott edző: Huszák Géza

Gól: Zamostny (52.)





52. perc: Gyurján bal oldali szögletét a rövid oldalon jól helyezkedő Zamostny 6 méterről fejelte a kapuba, 1-1.