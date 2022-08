Miként arról már beszámoltunk, Helebrandt Máté a Nyíregyházi Sportcentrum gyaloglója piros lapot kapott a müncheni Európa-bajnokságon. A 35 kilométeres gyaloglásban nyolc kilométer után kizárták a háromszoros olimpikont.

– Nagyon szomorú vagyok, hiszen több hónapos felkészülés ment így kárba – kezdte a sporttévé érdeklődésére Helebrandt Máté. – Nagyon jó formában érkeztem a Európa-bajnokságra, az volt a célom, hogy az első nyolcban végezzek. Igazából próbáltam az élbollyal haladni, ez sikerült is, jól mentek a lábaim. Sajnos most a bírók úgy látták, hogy nem az igazi a mozgásom, és hamar összejött a négy figyelmeztetés.

– Ilyenre nagyon régen volt példa, utoljára 2008-ban állítottak ki. Amikor most a negyedik figyelmeztetésnél a piros lapot mutatták fel, igazából hirtelen nem is tudtam, hogy vége a versenynek. Akkor tudatosult ez bennem, amikor másodszor is mondták. Nagyon sajnálom, a technikám nem változott az elmúlt pár évben, igazából nem tudom, hogy mi volt a probléma – így Máté.

Még hatan jártak hasonlóan. A győzelmet végül a spanyol Miguel Angel szerezte meg, a távot végül tizenheten teljesítették, Venyercsán Bence a tizennegyedik lett.

A nőknél Madarász Viktória több mint a táv feléig vezetett, végül hatalmas bravúrként a harmadik helyen végzett, megszerezve az Európa-bajnokságok első magyar női érmét a gyaloglásban. Récsei Rita a tizennyolc célba érő közül a tizenharmadik volt.

Szerdán jön Szikszai

A nyíregyháziak közül a magasugró Bakosi Péter is érintett volt kedden. A férfi magasugrás selejtezője késő délután kezdődött. A kezdőmagasságot jelentő 212-őt elsőre átugrotta Péter, akinek az idei legjobbja 222. Ezt követően öt centivel emelték a magasságot, a 217 pedig kifogott a nyíregyházi versenyzőtől, aki háromszor is levert a lécet, így kiesett és nem jutott a csütörtöki döntőbe.

Szerdán a harmadik nyíregyházi, Szikszai Róbert is dobókörbe lép a férfi diszkoszvetés kora délutáni selejtezőjében.