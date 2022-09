Ez az idő is eljött, végre mérkőzésen láthatjuk a nyáron alaposan átalakult Fatum-Nyíregyházát. Bőven lesz kikkel ismerkedni a pénteken és szombaton rendezendő Fatum Property Kupán, hiszen az előző idényből csak Tóth Fruzsina, Lászlop Alexandra, Genesis Francesco, Cicic Marija és Bogár Dorina maradt.

Az új vezetőedző, Leonidasz Gaitanakisz feladatát nehezítette, hogy Tóth Fruzsina, Anija Jurdza és Selena Leban csupán néhány napja csatlakozott be a munkába, ráadásul még mindig nincs kész a keret.

– Az első hat héten főleg a fizikai felkészítésen és az egyéni képzésen volt a hangsúly – mondta el a vezetőedző. – Több játékosunkra várni kellett, hogy a válogatott elfoglaltságai után csatlakozzon a munkába. Egy centerre és egy négyes ütőre továbbra is várunk. Elkötelezetten dolgoztunk idáig, fizikailag rendben vagyunk, de még időre van szükségünk. Most már azon dolgozunk, hogy a csapatra jellemző stílusjegyeket kialakítsuk. A később csatlakozott játékosok is készen vannak, most az a feladat, hogy őket összeillesszük azokkal, akik a felkészülés eleje óta itt vannak. Az eddigiek alapján optimista vagyok.

A nyíregyháziak rangos tornának adnak otthont, hiszen az Újpest mellett a bajnokaspiráns Békéscsaba és szlovén Maribor vesz részt a kétnapos viadalon. Noha az előszezonban kevésbé számítanak az eredmények, a Fatumnál arra törekednek, hogy jó első benyomást tegyenek a szurkolókra.

– A Fatum-Nyíregyháza exbajnok csapat. Az előző idény nem sikerült jól, de akkor is egy korábbi bajnokról beszélünk. Ennek megfelelően kell dolgoznunk, még akkor is, ha sok játékos kicserélődött és más a csapat profilja. Úgy lehetünk versenyképesek és tudunk meccseket nyerni, ha továbbra is ebben a mentalitásban lépünk pályára – szögezte le a tréner.

– A tornán még nem foglalkozunk az ellenfelekkel. Egyelőre azt szeretném látni, hogy mi milyen játékra vagyunk képesek, hogy nézünk ki együtt, hogyan reagálunk különböző szituációkra. Ezen a tornán látni fogjuk, hogy mik a gyengeségeink, majd azon tudunk dolgozni a továbbiakban – tette hozzá.

Pénteken a torna két elődöntős meccseit rendezik meg, majd szombaton az első nap két vesztese a bronzéremért játszik, a győztesek a fináléban találkoznak egymással.

A Fatum Property Kupán több nyíregyházi kötődésű sportolót és szakembert is láthatunk az ellenfeleknél. Az Újpest vezetőedzője továbbra is a korábban a Fatumot is irányító Horváth András, míg a szlovénok mestere Bruno Najdic, a korábbi légiós Sara Najdic, édesapja. A békéscsabai csapatot ettől a szezontól erősíti Pintér Andrea és Ralica Vaszileva – az előző idény végéig mindketten három szezont húztak le és bajnokok lettek a Fatummal.

Röplabda: a Fatum Property Kupa programja

Péntek, elődöntő

16: Békéscsaba–OK Nova KMB Branik

19: Fatum-Nyíregyháza–UTE

Szombat

13: bronzmérkőzés

16: döntő