Pampuch Csaba sikerrel készítette fel a csapatot a Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni legutóbbi mérkőzésre, ám az egykori remek röplabdázó még nem rendelkezik a szükséges licensszel, így olyan edzőt kellett keresni, aki hosszú távon megfelel az előírásoknak. A választás a felvidéki Tomás Vargára esett.

Az új vezetőedző röplabdás családban nőtt fel, szülei is edzők voltak. Ő maga is játszott, de sérülés miatt a tervezettnél korábban kellett befejeznie pályafutását. Elvégezte a szükséges iskolákat, és gyerekektől indulva végigjárta a ranglétrát. Dolgozott a szlovák utánpótlás- és a felnőtt válogatottnál is. A pozsonyi szakember a szlovák Extraligában kétszeres bajnok és kétszeres kupagyőztes lett az UK Bratislavával, majd a Szent Benedek RA-hoz igazolt. A jelenlegi szezonban a Komárno férfi csapatánál dolgozott.

Az MTK elleni csütörtökibajnokira már ő készíti fel a Fatum-Nyíregyházát.

További hír, hogy megvannak a női röplabda Magyar Kupa-mérkőzések időpontjai. A nyíregyháziak az Újpest ellen vívnak párharcot, az első találkozót idegenben játszhatja a csapat december 9-én, míg a visszavágót december 17-én, 18 órától a Tiszavasvári úti Zrínyi tornacsarnokban rendezik. A tét a legjobb négy közé jutás.