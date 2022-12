A Vitka SE évek óta az NB II. Észak-keleti csoportjának meghatározó tagja, az előző idényben is bronzéremmel zárták a küzdelmeket. Az új idénynek változatlan célokkal, de új edzővel vágtak neki, a kispadon Dévényi Jánost Sarca Darius Alex váltotta. Ami a játékosmozgást illeti: Repák Dóra az Orosháza NB I.B-s csapatában folytatta pályafutását. Érkezett viszont Debrecenből a kapus Tusz Viktória, valamint Kisvárdáról Kocsan Katerina és Anna Havavka csatlakozott a kerethez.

A terveknek megfelelően is kezdték a pontvadászatot, igaz ugyan, hogy a Hajdúnánástól kikaptak, de Hevesről magabiztosan hozták el a két pontot és Hajdúböszörményben érvényesítették a papírformát. Aztán kikaptak a Füzesabonytól, majd meglepő vereséget szenvedtek az addig pont nélkül álló Miskolctól. A találkozó után lemondott Sarca Darius Alex, munkáját ideiglenesen Dévényi János vette át, az őszi szezont azonban már az időközben kinevezett Kerezsi Bélával fejezték be. A folyamatos bizonytalanság rá is nyomta teljesítményükre a bélyeget, a hatodik helyről várják a folytatást.

Szebbik arcukat mutatnák

– A miskolci vereség után benyújtotta felmondását Sarca Darius Alex, mert úgy érezte, hogy nem tud többet kihozni a csapatból. Ezt a gondolkodási idő után kénytelen voltam elfogadni – mondta Dévényi János, a Vitka SE alelnöke. – A következő pár mérkőzésen szükség megoldásként én ültem le kispadra. Elfoglaltságaim miatt ez nem lehetett hosszú távú megoldás, így végül Kerezsi Béla személyében megtaláltuk azt az ideális személyt, akivel vélhetően újra helyére kerül a csapata. Az utolsó négy mérkőzésen már ő dirigálta a csapatot. Csodát természetesen nem várhatunk tőle, hiszen menet közben csöppent bele a munkába. Még az ismerkedés fázisában vannak, remélem tavasszal már a szebbik arcát mutatja – zárta Dévényi János.

A Vitka SE január második hetében kezdi meg felkészülését a remélhetőleg szebb folytatásra.

A Vitka számai

Őszi végeredmény

6. 10 4 1 5 281-275 9

Hazai pályán

5 1 1 3 124-135 3

Vendégként

5 3 - 2 157-140 6

Házi góllövőlista. 58 gólos: Dévényiné Dudás Gina. 55 gólos: Havavka Anna. 39 gólos: Barati Laura. 30 gólos: Haraszti Dzsenifer. 25 gólos: Varga Diána. 24 gólos: Kónya Kinga. 22 gólos: Katerina Fenynets. 17 gólos: Katona Beáta. 7 gólos: Soltész Petra. 3 gólos: Márta Anna. 1 gólos: Tusz Viktória.