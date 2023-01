Az NB I.-es A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a pályán keményen készült az elmúlt hetekben a bajnoki a folytatásra, de a háttérben a vezetőség és a szakmai stáb is sokat tett azért, hogy az együttes megerősödve várhassa a szezon hátralévő részét. Ennek eredményeként két brazil játékost szerződtetett a klub, akiket szerdán sajtótájékoztató keretein mutattak be.

A 26 éves Emanoel Joao Rodrigues, becenevén Maneca és a 29 éves Caíque Aledes de Oiliveira – röviden csak Caíque – rutinos játékosok. Caíque idáig hazájában futsalozott, háromszoros Sao Paulói regionális bajnok, míg Maneca hazáján kívül Kazahsztánban és Azerbajdzsánban is játszott már, előbbi ligában ezüstérmet szerzett, utóbbiban bajnokságot nyert, 2021-ben a Bajnokok Ligája harmadik legjobb góllövője volt.

– Várakozáson felüli az eddigi szereplésünk, a terveknek megfelelően mögöttünk tudhatjuk az újoncokat, viszont nem dőlhetünk hátra és nem elégedhetünk meg, mert az alapszakasz után az alsóházban könnyű pozíciókat veszíteni – kezdte a sajtótájékoztatót dr. Mohácsi Máté ügyvezető. – Már a szezon elején úgy indultunk, hogy idő közben erősítsünk, ha a szakmai stáb szükségesnek látja és van rá lehetőségünk.

A sportvezető hozzátette, egyelőre erre a félévre igazolták le a játékosokat, de a megállapodás szerint jó teljesítmény esetén hosszabb távon maradhatnak.

– Amikor feljutottunk az NB I.-be, a biztos bennmaradást tűztük ki célul – vette át a szót Tenkely Szabolcs, névadó szponzor ügyvezetője. – Eltelt fél szezon, hellyel- közzel hoztuk azokat a meccseket, amiket mindenképpen nyerni kellett, de látszott hogy a mezőnyben rutintalanok vagyunk, ezért döntöttünk úgy a szakmai stábbal, hogy meg kell erősíteni a keretet. Hosszú keresgélés után rájuk esett a választás. Számításaink szerint ennek több hozadéka lenne. Egyrészt a kvalitásaik által szintet léphetünk, bízunk benne, hogy még élvezetesebb játékot tudunk nyújtani, ami remélhetőleg nagyobb nézőszámot eredményez. Azt is várjuk továbbá, hogy a saját nevelésű játékosaink tanuljanak a két brazil játékostól.

A két játékos leigazolása hosszú, ötlépcsős adminisztrációs folyamatot teljesítve történik meg. A nyíregyházi klub ennek a végén jár, így arra is van esély, hogy a két játékos már pénteken, az Újpest ellen pályára lép.

A két brazil játékos bemutatásában honfitársuk, a Nyíregyháza Spartacus labdarúgója, Myke Ramos segített a sajtótájékoztatón.

– Hatéves korom óta futsalozom, 2015-ben kezdtem el a profi karrieremet, több csapatban is játszottam és szép sikereket értem el – mondta el a 29 éves Caíque. – A domináns lábam a bal, tudok szélen játszani, valamint hátsó pozícióban. Kemény, de sportszerű játékosnak tatom magam, aki gólerős, de nagyon szeretek gólpasszokat is adni, folyamatosan keresem ennek a lehetőségét. Nagyon örülök, hogy Nyíregyházán megkapom a lehetőséget és pályafutásom során először kipróbálhatom magam Európában. Külön köszönettel tartozom Tamásnak, Attilának és Norbinak, akik nagyon sokat segítettek nekem eddig, illetve a csapat is barátsággal fogadott. Köszönöm a szakmai stábnak, hogy bizalmat szavazott nekem és hisz a képességeimben. Igyekszem a pályán meghálálni. Nagyon boldog és motivált vagyok, hogy a csapattársaimat kiegészíthetem és segíthetem. Együtt megyünk a célunk felé!

– Kilencéves koromban kezdtem el futsalozni a Joinville környékbeli iskolában, ahol édesapám volt az edző – kezdte a bemutatkozást a 26 éves Maneca. – Játszottam Kazahsztánban és Azerbajdzsánban, illetve több, nagyobb múlttal rendelkező brazil klubban. Minél többet szeretnék segíteni a csapattársaimnak és az edzőmnek, hogy elérjük a kitűzött győzelmi számot. Nagyon hálás vagyok a csapat teljes stábjának a fogadtatásért és a belém vetett bizalomért, ígérem, hogy a legjobbamat adom a csapatért. Center vagyok, a jobb a domináns lábam. Van egy barátom, aki már négy éve Magyarországon játszik, mindig nagyon elismerően beszélt az országról és a magyar bajnokságról. Nemrég érkeztem Nyíregyházára, de már most nagyon megtetszett, békés és nyugodt város. Komoly klubba kerültem, nagyszerű szakemberek irányítják a projektet, tetszik az álmuk, amit együtt valóra tudunk váltani. Tamás nagyszerű ember, amióta megérkeztem, nagyon jól bánt velem. Remélem, hogy a lehető legjobban tudom viszonozni a sok szeretet!

Hepp Tamás csapatvezető ismertette a keretben történt további változásokat. Gyulai József befejezte a futsalt, csak a nagypályás futballra szeretne koncentrálni, mellette Lakatos Péter is távozott a csapatunktól. Caíque és Maneca mellett az U17-es együttes gólvágója, Urr Dániel csatlakozott a felnőtt kerethez. Az átigazolási időszak február 15-ig tart, a tervek szerint nem lesz további változás a csapatban.

Caíque Aledes de Oliveira

Profi csapatai: Sorocaba, Mairinque, Osasco/Itapeva, Fib/Bauru, Botucatu, Amper, San Lorenzo, Stransklub, Marsall Futsal.

Sikerei: Sao Paulói regionális- bajnok (2011, 2012, 2014), ezüstérmes (2013), bronzérmes (2017), kupagyőztes (2018), kupamásodik (2016, 2017), szuperkupagyőztes (2018); PR Szövetség Kupa 2. hely (2019); Santa Catarina bajnokság 2. hely (2020); Mineiro állam bajnoka (2021).

Emanoel Joao Rodrigue „Maneca”

Klubjai: Jec/Krona Futsal, Umuarama-PR, Guarani-RS, Pulo Futsal, Atyrau Futsal (kazah), Araz (azeri).

Sikerei: Paulista Championship 2. hely (2020), Kazahsztáni Liga 2. hely, Azeri Liga-bajnok (2021-2022), Bajnokok Ligája-góllövőlistán 3. helyezett, több brazil regionális arany, ezüst és bronz.

A futsal NB I. állása

1. Haladás 17 13 2 2 93-32 41

2. Veszprém 17 13 2 2 73-35 41

3. Kecskemét 17 12 2 3 81-41 38

4. Berettyóújfalu 17 12 - 5 70-49 36

5. Aramis 17 11 1 5 70-47 34

6. DEAC 17 9 5 3 78-36 32

7. Újpest 17 7 2 8 61-59 23

8. Nyíregyháza 17 5 - 12 46-74 15

9. MFA 17 5 - 12 32-75 15

10. Nyírbátor 17 3 1 13 40-84 10

11. Rubeola 17 2 2 13 33-88 8

12. ELTE-BEAC 17 1 1 15 31-88 4