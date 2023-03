A vármegyei másodosztályban is véget ér a hosszú téli szünet, november óta először rendeznek bajnokikat ezen a hétvégén. A kezdetekhez képest nem teljes létszámmal rajtol a tavaszi szezon. A Pannónia Zrt. csoportban az Ófehértó már korábban visszalépett, a Kék decemberben jelentette be, hogy befejezi, míg a Nyírerdőben a Tiszakanyár januárban „dobta be a törülközőt”. Az átigazolások során aztán kiderült, hogy a Kék és a Tiszakanyár több játékosa nem csupán a bajnokságban, hanem ugyanabban a csoportban marad, amelyikben korábban is játszott.

Az egyik, ha nem a legnagyobb átigazolási bombát a Nagykálló robbantotta azzal, hogy szerződtette Mészáros Norbertet. A korábbi válogatott játékos közel háromszáz mérkőzésen lépett pályára az NB I.-ben, a Debreceni VSC-vel többször is megnyerte az első osztályú pontvadászatot, valamint a Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt. A 42 éves védő tavasszal a kállóiakat segítheti bajnoki címhez.

Homann Richárd együttesének megvan erre az esélye, hiszen az első tizenegy forduló után az élen áll. Az őszi eredményeket tekintve a Kótajnak, a Szakolynak és a Tiszavasvárinak is reális esélye van még az előzésre.

A Nyírerdőben az Újdombrád várja a legjobb helyzetből a folytatást, de a Gergelyiugornya, a Vaja, az Ajak és a Záhony sincs sokkal lemaradva. Még nagyobb verseny várható a Gémtech csoportban, hiszen a Csengersima és a Vámosoroszi azonos pontszámmal foglalja el az első két helyet és további öt csapat érte el a 20 pontot ősszel.

A téli változásokra visszatérve meg kell említeni, hogy két csapatot új edző irányít a továbbiakban. A Gyulaházáról távozott Bardi Gábor helyét Deák Béla veszi át játékos-edzőként, míg Nagydoboson egy rutinos tréner, Borza László ült le a kispadra.

Így kezdődik tehát a tavaszi menet, ami a tervek szerint május 28-án ér véget.

Labdarúgás: a vármegyei másodosztály állása

Pannónia Zrt. csoport

1. Nagykálló 11 9 1 1 33-12 28

2. Kótaj 11 8 2 1 38-7 26

3. Szakoly 11 7 2 2 37-28 23

4. Tiszavasvári 11 7 1 3 30-14 22

5. Tiszalök 11 6 2 3 38-27 20

6. Biri 11 4 2 5 24-26 14

7. Levelek 11 4 2 5 23-30 14

8. Rakamaz 11 3 2 6 25-28 11

9. Apagy 11 2 5 4 36-32 11

10. Kálmánháza 11 3 1 7 16-27 10

11. Nyírlugos 11 2 2 7 17-35 7

12. Geszteréd 11 – – 11 12-63 0

13. Kék (kizárva)

14. Ófehértó (kizárva)

Gémtech csoport

1. Csengersima 12 9 1 2 50-18 28

2. Vámosoroszi 12 9 1 2 40-13 28

3. Nyírvasvári 12 7 2 3 33-14 23

4. Kocsord 12 7 1 4 27-28 22

5. Fehérgyarmat 12 7 – 5 28-21 21

6. Tisztaberek 12 6 3 3 28-21 21

7. Encsencs 12 6 2 4 40-26 20

8. Sonkád 12 5 1 6 25-31 16

9. Nagydobos 12 4 2 6 31-25 14

10. Ópályi 12 4 2 6 17-24 14

11. Szatmárcseke 12 3 1 8 20-45 10

12. Milota 12 2 – 10 11-46 6

13. Őr 12 1 – 11 11-49 3

Nyírerdő csoport

1. Újdombrád 12 9 1 2 33-16 28

2. Gergelyiugornya 12 8 2 2 40-19 26

3. Vaja 12 7 1 4 31-17 22

4. Ajak 12 6 4 2 25-12 22

5. Záhony 12 6 4 2 25-19 22

6. Pátroha 12 5 4 3 22-16 19

7. Ladányi TC 12 6 0 6 15-21 18

8. Gyulaháza 12 5 2 5 34-23 17

9. Baktalórántháza 12 4 1 7 25-30 13

10. Nyírkarász 12 2 4 6 19-42 10

11. Tuzsér 12 3 0 9 18-33 9

12. Szabolcsveresmart 12 2 2 8 21-33 8

13. Fényeslitke 12 2 1 9 18-45 7

14. Tiszakanyár (kizárva)