Mester és játékosmérleg

Ricardo Moniz, a Zalaegerszeg vezetőedzője: – Kemény héten vagyunk túl; amikor három mérkőzést játszottunk a korábbiakban egy héten belül, akkor a harmadikat mindig elvesztettük. Kiegyenlített volt az első félidő, ám volt egy kapufánk Ikoba révén, ha ezt sikerül értékesíteni, akkor más lett volna a találkozó. Sajnos nem voltunk elég hatékonyak elől, a kreativitás hiányzott, de fegyelmezetten védekeztünk végig, amiért dicséretet érdemel a csapat. Fiatal együttesünk van, mi nem vásárolunk játékosokat, hanem kineveljük őket. Összességében úgy látom, a pohár félig tele van.

Milos Kruscsics, a Kisvárda vezetőedzője: – Két különböző félidőt produkáltunk. Az első játékrészben nem voltunk olyan jók a támadásban, amikor nálunk volt a labda, akkor elsietett döntéseket hoztunk, nyugodtabbak kellett volna legyünk. A nagyszünetben egyet változtattunk és kértem is a csapatomtól, hogy ne siessék el a döntéseket, nyugodtan futballozzanak. A második félidő jobban tetszett, sikerült kapott gól nélkül lehozni a találkozót, aminek külön örülök. Nem könnyű itt játszani, fizikálisan nagyon erős a zalaegerszegi csapat.

Lucas, a Kisvárda jubiláló játékosa: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, kemény párharcokkal, inkább azt mondanám, hogy a küzdelem dominált. A második félidő elején közel kerültünk a gólszerzéshez, de végül döntetlennel zártunk. Sajnos olyan sorozatban vagyunk most, hogy egyszerűen nem tudunk nyerni, de értékes pontot viszünk haza. A mester azt kérte tőlem a szünetben, mielőtt beálltam, hogy legyen nálunk a labda, próbáljunk megnyugodni és ne kapkodjunk. Mivel eléggé labdabiztos játékos vagyok, éppen ezért igyekeztem megtartani a játékszert, úgy érzem, hogy segítségére váltam a csapatnak még akkor is, ha összességében nem sikerült gólt szereznünk. Arra a játékra építhetünk a folytatásban, amelyet a második félidő elején mutattunk be. Többet volt nálunk a labda, hajtottunk, veszélyes támadásokat vezettünk, ez az amit tovább kellene vinnünk és kilencven perecen keresztül játszani.

Demjén Patrik, a Zalaegerszeg kapusa: – Győzni szerettünk volna, mivel ezzel az egy ponttal nem vagyunk sokkal beljebb. Hátul stabilak voltunk, mindössze egy-két olyan szituáció volt, amikor a figyelmünket veszítettük. Az első védésnél nagyon gyorsan történtek az események, körülbelül húsz centire lehetett a labda a fejemtől, amikor észrevettem azt, meglepett a helyzet, de tudtam védeni. A másodiknál pedig egy lecsorgó után volt kavarodás. Nagyban rányomta a bélyegét erre a mérkőzésre, hogy kedden, a kupában végigjátszottunk 120 percet. Jól kezdtünk, de utána jött egy hullámvölgy, fáradtan mozogtunk, de megoldottuk azt, ami a pontszerzéshez kellett.