Nem is kezdtek rosszul a vendégek, alig telt el néhány perc, Pekár beadását az elmúlt öt találkozón háromszor is betaláló Novák alig fejelte fölé. Az eseménytelen perceket követően a hazaiak előtt adódott helyzet, egy röviden kifejelt labdára Adorján csapott le, aki egy pattanás után, 18 méterről jócskán a kapu fölé lőtt. A másik oldalon Gundel-Takácsnak akadt dolga, A 16-os sarkáról végzett el a Szpari szabadrúgást, a hazaiak kapus elsőre kiütötte a labdát, majd az újabb beívelés után lehúzta azt. Majd Sigér Ákos életerős kapáslövését Oláh fejelte ki szögletre. Percek múlva Adamcsek lövése szögletre pattant. A beívelés után eltűnt a 16-oson belül a Szpari támadója, a játékvezető sípja azonban néma maradt. A félidő legnagyobb helyzete a Szpari előtt adódott, Adamcsek végzett el szabadrúgást balról, a 16-os oldalvonaláról, és a felső lécet találta el. Kovács volt a főszereplő a játékrész utolsó percében, szép szóló után a bal alsó sarkot vette célba, de lövése elkerülte a kaput. Így gól nélküli döntetlennel vonultak öltözőbe a felek. Aktívabban kezdte a második játékrészt a Nyíregyháza, futószalagon alakították ki a helyzeteket, de a hőn áhított gól csak nem akart összejönni. Előbb Gengelczki fejese szállt fölé, majd Adamcsek csavart mellé egy szabadrúgást, de Novák kísérlete is célt tévesztett. A másik oldalon a frissen beállt Csonka lövése a kapufán csattant. A hajrához érkezve fokozódott a feszültség, a játékvezető öt perc alatt három sárga lapot is kiosztott. Hiába próbált meg mindent a Szpari az utolsó percekben is, nem sikerült betalálnia, így maradt a döntetlen, amellyel Novák Csanádék továbbra is osztályozós helyen állnak.

Labdarúgás: NB II., 33. forduló

Budafok-Nyíregyháza Spartacus 0–0

Budafok, 500 néző, v.: Bana (Máyer, Kiss).

Budafok: Gundel-Takács – Kalmár, Vaszicsku, Jagodics – Horváth O. (Takács R., 84.), Oláh B. (Nándori, a szünetben), Adorján, Soltész I., Csonka A. – Kovács D. (Németh M., 69.), Sós M. (Vasvári, 58.). Vezetőedző: Mátyus János. Nyíregyháza: Hegedüs L. – Farkas B. (Pataki, 82.), Gengeliczki, Baki, Nagy B. – Sigér Á., Pekár (Szerető, 76.), Vass P. (Kiss Á., 82.), Pantovics (Kovácsréti, 61.) – Adamcsek (Gresó, 61.), Novák Cs. Sportigazgató: Fekete Tivadar.