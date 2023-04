Remekül rajtolt a Spartans a Divízió I-es amerikaifutball-bajnokságban, hiszen 40–26-os sikert ért el a Dabas Sparks vendégeként, és a csapatnál bíznak a hasonló folytatásban. Azonban egy DEAC Gladiators elleni keleti derbin közel sem lesz olyan könnyű dolguk a szabolcsiaknak – olvasható a klub felvezető cikkében.

A DEAC Gladiators-nél az elmúlt szezonban a nagy erősítések ellenére elmaradt a várva várt teljesítmény. Ezután a Debreceni Egyetem együttese jelentős mértékben átalakult, hiszen a már jól megszokott cívisvárosi magot helyezték még inkább előtérbe, amelynek fontos része a saját nevelésű fiatalok, illetve az újoncok szerepeltetése. A

A gladiátorok sok hibával tarkított mérkőzéssel kezdtek, amelyen végül 20–0-ra kikaptak a Budapest Wolves második számú csapatától. Németi Soma számára különleges összecsapás következik, hiszen a Spartans running backje nevelőegyesülete ellen fog pályára lépni.

– Mindig izgalmas momentum egy mérkőzésen, amikor egy-egy régi ismerős ellen próbálok extra yardokat hozni a csapatnak, hát még, ha az összes játékos ismerős a pályán – mondta el a Spartans futója. – A DEAC-nál töltött évek alatt jó barátságokat kötöttem a srácokkal. Lehetőségem volt a Gladiators szezonnyitó mérkőzésére személyesen is kilátogatni. A Wolves elleni találkozójukon is mindenki kedvesen köszöntött, persze egy kis baráti odaszólogatás nem maradhat el ilyenkor. Ez a szombati meccsnek is egy külön fűszert ad majd számomra. Ahogy látom, a Debrecen elsődleges feladata az új korosztály minél zökkenőmentesebb beépítése az egyébként rutinos veteránokkal tűzdelt keretbe. Egy szoros, fizikális keleti rangadóra készülök.

A találkozó szombaton 15 órakor kezdődik a leveleki sportpályán. A mérkőzésre ingyenes a belépés.